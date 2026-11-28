ബിസ്ലരി കുടിവെള്ളത്തിൽ വീണ്ടും പ്രശ്നം; കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി
ബിസ്ലരി കുടിവെള്ളത്തിൽ വീണ്ടും പ്രശ്നം കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ബംഗാളിലെ ജയ്പായ്പുരി പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച കുപ്പിവെള്ള സാമ്പിളിലാണ് കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിത്.
ബിസ്ലരി കമ്പനിക്കെതിരെ നിയമനടപടിക്ക് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഗുണനിലവാര അതോറിര്റി അനുമതി നൽകി. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ബിസ്ലരിക്കെതിരെ എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ സ്വീകരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ നിയമനടപടിയാണിത്.
പിബി 201 എന്ന ബാച്ച് നമ്പറിലുള്ള കുപ്പിവെള്ളത്തിന്റെ സാമ്പിളിലാണ് അപകടകരമായ ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നേരത്തെ PB 201 എന്ന ബാച്ചിലെ വെള്ളത്തിന്റെ വിൽപ്പന എഫ്എസ്എസ്എഐ നിരോധിച്ചിരുന്നു. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിലും റഫറൽ ലാബ് പരിശോധനയിലും വെള്ളം സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞു. മലിനജല ചോർച്ചയിലൂടെയോ തകരാറിലായ പൈപ്പുകളിലൂടെയോ ആണ് സാധാരണയായി കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ കലരുന്നത്. 2006-ലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഗുണനിലവാര നിയമത്തിലെ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.