നോവിച്ചാൽ നോക്കിയിരിക്കില്ല, കണ്ണൂരും പാലക്കാടും ഷാഫി പറമ്പിലിനെ അനുകൂലിച്ച് ഫ്ലെക്സുകൾ
ഷാഫി പറമ്പിലിന് അനുകൂലമായി കണ്ണൂരിന് പിന്നാലെ പാലക്കാടും ഫ്ലെക്സുകള്. പാലക്കാട് സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാന്ഡിന് സമീപമാണ് ഫ്ലക്സ് ബോര്ഡുകള് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പാലക്കാടിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഷാഫിക്ക് സ്ഥാനമെന്നും നോവിച്ചാല് നോക്കിയിരിക്കില്ല എന്നുമാണ് ഫ്ലെക്സിലെ വാചകങ്ങള്. യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ്- കെഎസ്യു എന്നിവരുടെ പേരിലാണ് ഫ്ലെക്സ് ബോര്ഡുകള്. കുപ്രചാരണങ്ങള് കൊണ്ടും കുടില തന്ത്രങ്ങള് കൊണ്ടും ഷാഫിയുടെ ജനകീയ മുഖം തകര്ക്കാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കണ്ണൂരിലും നിരവധി ഫ്ലെക്സുകള് പൊന്തിയിരുന്നു.
ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരായ രാജ് മോഹന് ഉണ്ണിത്താന്റെ പരാമര്ശങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് കോണ്ഗ്രസിനെ പിടിച്ചുലച്ചുകൊണ്ട് തര്ക്കങ്ങള് പരസ്യമായത്. ഷാഫി എ ഗ്രൂപ്പല്ലെന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കില് അത് എട്ടാമത്തെ അത്ഭുതമാണെന്നും ഉണ്ണിത്താന് പറഞ്ഞിരുന്നു. തനിക്കെതിരായ സൈബര് ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് പിന്നില് ആശാനായി ഇറങ്ങിയ ശിഷ്യനാണെന്ന് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പരോക്ഷമായി പരാമര്ശിച്ച് രാജ് മോഹന് ഉണ്ണിത്താന് ആരോപിച്ചിരുന്നു.
ഉമ്മന് ചാണ്ടിക്കെതിരെ ആക്രമണമുണ്ടായപ്പോള് ടി സിദ്ദിഖും താനും മാത്രമാണ് പ്രതിരോധിക്കാനുണ്ടായതെന്നും മറ്റുള്ളവര് പ്രതിച്ഛായ ഭയന്ന് തലയില് മുണ്ടിട്ട് ഓടുകയായിരുന്നുവെന്നും രാജ് മോഹന് ഉണ്ണിത്താന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനെ അനുകൂലിച്ച് ഉമ്മന് ചാണ്ടിയുടെ കുടുംബവും എത്തിയതോടെയാണ് കോണ്ഗ്രസില് പുതിയ പോര്മുഖം തുറന്നത്.