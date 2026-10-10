മഞ്ഞുണ്ട്, എത്ര റൺസടിച്ചാലും മതിയാകാത്ത സ്ഥിതി, ഇന്ത്യൻ പരാജയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ
രാത്രിയില് കടുത്ത മഞ്ഞുവീക്ഷ്ചയുള്ളതിനാല് ഇത്തരം പിച്ചുകളില് എത്ര റണ്സ് നേടിയാലും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്ന് ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു.
വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തില് 249 റണ്സിന്റെ കൂറ്റന് സ്കോര് നേടാനായിട്ടും വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരെ തോല്വി വഴങ്ങിയതില് പ്രതികരണവുമായി ഇന്ത്യന് നായകന് ശ്രേയസ് അയ്യര്. രാത്രിയില് കടുത്ത മഞ്ഞുവീക്ഷ്ചയുള്ളതിനാല് ഇത്തരം പിച്ചുകളില് എത്ര റണ്സ് നേടിയാലും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്ന് ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു. 250 റണ്സ് വെസ്റ്റിന്ഡീസ് നേടുമ്പോള് പിന്നെയും 9 പന്തുകള് ബാക്കിയായിരുന്നുവെന്നും ശ്രേയസ് എടുത്തുപറഞ്ഞു.
Failed to Defend 261 in IPL Failed to Defend 245 in IPL Failed to Defend 249 in T20I Shreyas Iyer ~ Now ONLY Captain in T20 History to lose 3 matches While Defending 240+ runs #INDvsWI https://t.co/ech87CFfuL— ???????????????????????? (@Shebas_10dulkar) October 9, 2026
മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ സഞ്ജു സാംസണിന്റെയും (84) വാലറ്റത്ത് തിലക് വര്മ(44), ശ്രേയസ് അയ്യര്(40) എന്നിവരുടെയും പ്രകടനങ്ങളാണ് 249 എന്ന മികച്ച ടോട്ടലിലെത്താന് ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വെസ്റ്റിന്ഡീസിന് 3 വിക്കറ്റുകള് തുടക്കത്തില് നഷ്ടമായെങ്കിലും 45 പന്തില് 102* റണ്സെടുത്ത ഷായ് ഹോപ്പിന്റെയും ഷെര്ഫെയ്ന് റൂഥര്ഫോര്ഡിന്റെ (84) വെടിക്കെട്ടിന്റെയും കരുത്തില് 9 പന്തുകള് ബാക്കിനില്ക്കെ വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ് ലക്ഷ്യം മറികടക്കുകയായിരുന്നു. 5 റണ്സിന് 2 വിക്കറ്റെന്ന നിലയില് നിന്നും വെസ്റ്റിന്ഡീസ് നടത്തിയ തിരിച്ചുവരവിനെയും ഇന്ത്യന് നായകന് പ്രശംസിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി മായങ്ക് യാദവ് 3 വിക്കറ്റുകളുമായി തിളങ്ങിയെങ്കിലും മറ്റ് ബൗളര്മാര്ക്കൊന്നും പിന്തുണ നല്കാനായില്ല. ഇതോടെ 5 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടി20 പരമ്പരയില് വെസ്റ്റിന്ഡീസ് 1-1ന് ഒപ്പമെത്തി.