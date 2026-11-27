'സ്വന്തം കുഴി തോണ്ടി, ഇനി നീ ജയിക്കില്ല'; കേട്ടാലറയ്ക്കുന്ന ഭാഷയിൽ ഉണ്ണിത്താനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം തുടർന്ന് ഷാഫി ഫാൻസ്
Shafi Parambil - Rajmohan Unnithan
രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെതിരെ കടുത്ത സൈബർ ആക്രമണം തുടരുന്നു. കോൺഗ്രസിലെ ഷാഫി പറമ്പിൽ ഫാൻസാണ് സൈബർ ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് പോലും ഷാഫി ഫാൻസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
' ഇനി നീ കാസർഗോഡ് ജയിക്കുന്നതൊന്ന് കാണണം'
'സ്വന്തം വാർഡിൽ പോലും പത്ത് വോട്ട് കിട്ടാത്തവനെ പാർട്ടി ഇത്ര ഉയർത്തിയത് പോരാ. ഇനി ഇവനെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് അടുപ്പിക്കരുത്'
'കോൺഗ്രസിനെ ഒറ്റുകൊടുത്ത യൂദാസാണ് ഉണ്ണിത്താൻ'
തുടങ്ങി നൂറ് കണക്കിന് കമന്റുകളാണ് ഉണ്ണിത്താനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കാണാനാവുക. ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ അറിവോടെയൊണ് ഈ സൈബർ അധിക്ഷേപം. ഷാഫിക്ക് സ്വന്തമായി സൈബർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു ടീം തന്നെയുണ്ട്. അവരാണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതെന്നാണ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നത്. Also Read: ഗംഭീറിന്റെ ഈഗോയാണ് വലുത്; സിറാജിനെ വീണ്ടും തഴഞ്ഞു