ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഷെയ്ഖ് ഹസീന, മടക്കയാത്ര ഡിസംബർ 16ന്, വിമാനസൗകര്യം ഒരിക്കാർ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു!
രണ്ട് വര്ഷത്തിലേറെയായി ഇന്ത്യയില് അഭയം തേടുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് മുന് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന ഡിസംബര് 16-ന് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങാന് ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഹസീന തന്റെ മടക്കയാത്രയ്ക്ക് കൃത്യമായ തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഹസീനയുടെ വക്താവ് സയ്യിദ് മൊസമ്മല് അലിയാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
1971-ല് പാകിസ്ഥാനെതിരായ വിമോചനയുദ്ധത്തില് ബംഗ്ലാദേശ് വിജയം നേടിയതിന്റെ സ്മരണാര്ത്ഥം രാജ്യം 'വിജയദിനമായി' (Victory Day) ആചരിക്കുന്ന ഡിസംബര് 16 തന്നെ മടക്കയാത്രയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കാന് ഹസീന തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ദിവസം ധാക്കയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനായി, ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിമാനക്കമ്പനിയായ ബിമാന് ബംഗ്ലാദേശ് എയര്ലൈന്സില് ഡല്ഹിയില് നിന്ന് യാത്രാസൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്നും അവര് സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യവ്യാപകമായ വിദ്യാര്ത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടര്ന്ന് 15 വര്ഷത്തെ ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് 2024 ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് ഷെയ്ഖ് ഹസീന ബംഗ്ലാദേശ് വിട്ട് ഇന്ത്യയില് അഭയം തേടിയത്. പ്രക്ഷോഭകാരികളെ അടിച്ചമര്ത്താന് ഉത്തരവിട്ടെന്ന കേസില് 2025 നവംബറില് ബംഗ്ലാദേശിലെ കോടതി ഹസീനയ്ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് തനിക്കെതിരായ എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും ഹസീന നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, രാജ്യത്ത് തിരിച്ചെത്തിയാല് ഹസീനയെ ഉടന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടയ്ക്കുമെന്ന കര്ശന നിലപാടിലാണ് ബംഗ്ലാദേശ് സര്ക്കാര്. മടക്കയാത്രയ്ക്കായി ബിമാന് എയര്ലൈന്സ് സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക ക്രമീകരണങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. വധശിക്ഷാ വിധിയും സര്ക്കാരിന്റെ അറസ്റ്റ് മുന്നറിയിപ്പും നിലനില്ക്കെ, ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം ബംഗ്ലാദേശില് രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വവും സംഘര്ഷവും കൂടുതല് രൂക്ഷമാക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തല്.ALSO READ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതമായി ഇസ്ലാം മാറും; ക്രിസ്തുമതം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെടുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്