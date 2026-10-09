ട്രെയിൻ വഴി നാളെ ഡൽഹിയിലെത്താനാകില്ല, ഒക്ടോബർ 10നെത്തുന്ന ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ
നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാനും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുമായാണ് അടിയന്തിര നടപടിയെന്ന് റെയില്വേ അറിയിച്ചു.
മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സിജെപിയുടെയും ഇടത് യുവജന സംഘടനകളുടെയും പ്രക്ഷോഭം നാളെ നടക്കാനിരിക്കെ ഡല്ഹിയില് നാളെ എത്തിചേരേണ്ടതായ ട്രെയിനുകള് റദ്ദാക്കി ഇന്ത്യന് റെയില്വേ. നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാനും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുമായാണ് അടിയന്തിര നടപടിയെന്ന് റെയില്വേ അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബര് 10ന് ഡല്ഹി റൂട്ടില് നടത്താനിരുന്ന ദീര്ഘദൂര ട്രെയിനുകളും പാസഞ്ചര് ട്രെയിനുകളും ഉള്പ്പടെയുള്ള സര്വീസുകളാന് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനത്തില് യാത്രക്കാര്ക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിന് പരിഹാരമായി മുഴുവന് തുകയും റീഫണ്ട് നല്കുമെന്ന് റെയില്വേ അറിയിച്ചു.
ഡല്ഹിയിലും മുംബൈയിലും ബെംഗളുരുവിലും എസ്ഐആറിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രചാരണം നടത്തിയാണ് ഒക്ടോബര് പത്തിന് സിജെപി ജന്തര് മന്തറില് പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്. ഇടത് വിദ്യാര്ഥി സംഘടനകളായ എസ്എഫ്ഐ, ഐസ,എഐഎസ്എഫ് പാര്ട്ടികളും ആം ആദ്മി പാര്ട്ടിയുടെ വിദ്യാര്ഥി വിഭാഗമായ എഎസ്എപി എന്നിവയും സിജെപിക്കൊപ്പം സമരത്തില് ഭാഗമാകും. ALSO READ: സിഎംആർഎൽ ഇടപാടിൽ കേസെടുക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി, പിണറായിയും വീണയും റിയാസും പ്രതികളാകും