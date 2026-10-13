റഷ്യന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി അനുവദിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ തീരുമാനം; നിയമസാധുതയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച് യുഎസ് സെനറ്റര്മാര്
റഷ്യയില് നിന്ന് ഡീസല് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെ നിയമസാധുതയെ യുഎസ് സെനറ്റര്മാരുടെ ഉഭയകക്ഷി സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു. ഉക്രെയ്നിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ റഷ്യയില് നിന്നുള്ള ഡീസല് ഇറക്കുമതി നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വെള്ളിയാഴ്ച പുടിനുമായുള്ള ഫോണ് സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയിലേക്കും ആഗോള വിപണിയിലേക്കും 3,00,000 ടണ് ഡീസല് അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി റഷ്യയുമായി കരാറിലെത്തിയതായി ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉക്രെയ്നിനെതിരായ പുടിന്റെ യുദ്ധത്തിന് അമേരിക്കന് ഡോളര് ഉപയോഗിച്ച് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നത് തടയാന് 2022-ല് കോണ്ഗ്രസ് റഷ്യന് ഊര്ജ്ജ ഇറക്കുമതിക്ക് വ്യക്തമായ വിലക്കേര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.