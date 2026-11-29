മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയ ബില്: ഡിഎംകെ കൂറുമാറിയതോടെ തൃണമൂലിന്റെ ചെക്ക്, വോട്ട് മറിച്ചാല് കൂറുമാറ്റ നടപടി
മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയ ബില് പാസാക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി ഡിഎംകെ, എന്സിപി ശരദ് പവാര് വിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയുറപ്പിക്കാന് ബിജെപി നീക്കം ആരംഭിച്ചതോടെ പാര്ട്ടിയിലെ 20 വിമതര് ഉള്പ്പടെ മുഴുവന് എം പിമാര്ക്കും വിപ്പ് നല്കി തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്. കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയ ബില്ലിനെ സഭയില് കൂട്ടമായി നേരിടുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് നീക്കത്തിന് പിന്നില്.
ബില് ലോകസഭയില് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള് നിര്ബന്ധമായും ഹാജരാവുകയും പാര്ട്ടി നിലപാടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് സഭാാ നേതാവ് അഭിഷേക് ബാനര്ജി അംഗങ്ങള്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കി. ഇന്ത്യ മുന്നണി യോഗത്തിലെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തൃണമൂലിന്റെ നീക്കം.
വിമതരായ 20 തൃണമൂല് എം പിമാര് എന്സിപിഐ എന്ന പാര്ട്ടിയില് ലയിച്ചതായി കാണിച്ച് 6 മാസം മുന്പ് ലോകസഭാ സ്പീക്കര്ക്ക് കത്ത് നല്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തില് അന്തിമ തീരുമാനത്തില് എത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാല് തന്നെ ലോകസഭയിലെ ഔദ്യോഗിക രേഖകള് പ്രകാരം ഈ എം പിമാര് ഇപ്പോഴും തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് എം പിമാര് തന്നെയാണ് കൂടാതെ തങ്ങളാണ് യഥാര്ഥ തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് എന്ന് ഉന്നയിച്ച് മമതാ ബാനര്ജി പക്ഷം തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാര്ട്ടി നിര്ദേശിച്ച വിപ്പ് ലംഘിച്ചാല് വിമത എം പിമാര്ക്കെതിരെ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം അയോഗ്യത നടപടികള് അടക്കമുണ്ടാകാം. ഈ സാഹചര്യത്തില് രാഷ്ട്രീയപരമായി ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള തീരുമാനമാണ് മമതാ ബാനര്ജി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വോട്ടെടുപ്പിന് മുന്പ് സ്പീക്കര് ഈ വിഷയത്തില് നിര്ണായക തീരുമാനമെടുത്താല് പോലും തൃണമൂലിന് ഇതിനെ കോടതിയില് ചോദ്യം ചെയ്യാനാകും.ALSO READ: രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് പകരംവീട്ടുന്ന സ്റ്റാലിൻ; ഇന്ത്യ സഖ്യം പൊളിയുന്നു !