രാജ്മോഹനെ ഇറക്കിയത് സതീശൻ; ലക്ഷ്യം ഷാഫിയെ വെട്ടൽ
ഷാഫി പറമ്പിലിനെ വെട്ടാൻ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെ കളത്തിലിറക്കിയത് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ഷാഫിയെ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനാക്കാൻ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി മനസിലാക്കിയ സതീശൻ തുടർന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് പോര് ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു നിർത്തും.
നേരത്തെ ഷാഫിയും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും സതീശനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരായിരുന്നു. എന്നാൽ പീഡനക്കേസിനെ തുടർന്ന് രാഹുലിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് മുതൽ ഷാഫി മറുകണ്ടം ചാടി. ഇപ്പോൾ കെ.സി.വേണുഗോപാലിനൊപ്പമാണ് ഷാഫി. കെപിസിസി അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക് തന്റെ നോമിനിയായി ഷാഫിയെ കൊണ്ടുവന്ന് സതീശന്റെ ഒറ്റയാൾ ഭരണത്തിന് പൂട്ടിടാനാണ് വേണുഗോപാലിന്റെ പ്ലാൻ. ഇത് മനസിലാക്കിയാണ് സതീശൻ ഒരു മുഴം മുൻപേ എറിഞ്ഞത്.
ഷാഫിക്കെതിരെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെല്ലാം സതീശന്റെ കൂടെ അറിവോടെയാണ്. ഷാഫി കെപിസിസി അധ്യക്ഷനായി എത്തിയാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് വി.എം.സുധീരൻ അധ്യക്ഷനായതിന് സമാനമായ സാഹചര്യമുണ്ടാകും. ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് സതീശൻ ഷാഫിക്കെതിരെ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.
കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനെ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനാക്കാനാണ് സതീശന് താൽപര്യം. താൻ പറയുന്നതിനൊപ്പം കൊടിക്കുന്നിൽ നിൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത്തരമൊരു നീക്കം. ഇതിനെ കെസി പക്ഷം ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുണ്ട്. ഷാഫി അല്ലെങ്കിൽ എ.പി.അനിൽ കുമാർ കെപിസിസിയുടെ തലപ്പത്ത് വരണമെന്നാണ് കെസി പക്ഷത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. Also Read: ഇതാണോ ക്യാപ്റ്റൻസി, ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ പറയാനുള്ളത് അവിടെ പറയണം, തിലക് വർമയ്ക്കെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അജിങ്ക്യ രഹാനെ