രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് പകരംവീട്ടുന്ന സ്റ്റാലിൻ; ഇന്ത്യ സഖ്യം പൊളിയുന്നു !
MK Stalin and Rahul gandhi
ഡിഎംകെ മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ 'ഇന്ത്യ സഖ്യം' പൊളിയുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടുള്ള പകവീട്ടുകയാണ് എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ. നാളെ എൻഡിഎ പാളയത്തിൽ ഡിഎംകെ എത്തുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസും ടിവികെയും ആരോപിക്കുന്നത്.
തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസും ഡിഎംകെയും തമ്മിലുള്ള കലഹം രൂക്ഷമായത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ വിജയ് നയിക്കുന്ന ടിവികെയ്ക്കൊപ്പം കോൺഗ്രസ് ചേർന്നു. ഡിഎംകെയുമായി സഹകരിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് തമിഴ്നാട്ടിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതോടെ അധികാരത്തിനായി കോൺഗ്രസ് മറുകണ്ടം ചാടി. ഇത് ഡിഎംകെയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു.
കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ ടിവികെയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും വിജയ് കാബിനറ്റിൽ അംഗങ്ങളാകുകയും ചെയ്തു. കോൺഗ്രസ് ചെയ്തത് നീതികേടാണെന്ന് അന്നേ സ്റ്റാലിൻ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലൂടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും കോൺഗ്രസിനും അതേ ഭാഷയിൽ മറുപടി നൽകുകയാണ് ഡിഎംകെ.
മണ്ഡല പുനർനിർണം തമിഴ്നാടിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു. അതേസമയം തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിയണമെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഡിഎംകെയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണമെന്നും ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഡിഎംകെ പിൻവലിക്കണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഡിഎംകെ രാഹുലിന് വഴങ്ങില്ല. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ബിജെപിക്കെതിരായ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ പ്ലാനുകളെല്ലാം വൻ പരാജയമാകുകയാണ് ഇതിലൂടെ. Also Read: നാണക്കേടിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് ധ്രുവ് ജുറൽ; ഇന്ത്യ 246 ന് ഓൾഔട്ട്, കിവീസിന് 110 റൺസ് ലീഡ്