സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 29 ഡിസംബര് 2025 (09:50 IST)
1960 കളിലും 1970 കളിലും, ഇന്തോനേഷ്യയും പാകിസ്ഥാനും 'ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രം' എന്ന പേരിനെ എതിര്ത്തിരുന്നു. അത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നല്കുന്നുവെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു എതിര്പ്പ്. 1963 ജൂലൈയില്, ഇന്തോനേഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് സുകാര്ണോ തന്റെ നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്മിറല് എഡ്ഡി മാര്ട്ടഡിനാറ്റയോട് ഇതിനെ 'ഇന്തോനേഷ്യന് സമുദ്രം' എന്ന് വിളിക്കാന് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. പിന്നീട്, 1971 ല്, ജോര്ജ്ജ്ടൗണ് സര്വകലാശാലയില് നടന്ന ഒരു സെമിനാറില്, പാകിസ്ഥാന് അക്കാദമിക് ലത്തീഫ് അഹമ്മദ് ഷെര്വാനി ഇതിനെ 'ആഫ്രോ-ഏഷ്യന് സമുദ്രം' എന്ന് പുനര്നാമകരണം ചെയ്യാന് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. സമുദ്രങ്ങള്ക്ക് ഒരൊറ്റ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് നല്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു.
1980 കളുടെ അവസാനം വരെ ഈ ചര്ച്ച തുടര്ന്നു. പാകിസ്ഥാന്റെ ഇപ്പോള് പ്രവര്ത്തനരഹിതമായ പാകിസ്ഥാന് ടൈംസും ഈ പേരിന് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വിമര്ശിച്ചു. പേരിന് 2000 വര്ഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ട്. ബി.സി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടില്, ഇന്ത്യന് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്, തുണിത്തരങ്ങള്, വിലയേറിയ കല്ലുകള് എന്നിവ റോമന് സാമ്രാജ്യവുമായി വ്യാപാരം ചെയ്തിരുന്നു. അക്കാലത്ത്, റോമന് ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞര് ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കടലിനെ ഓഷ്യാനസ് ഇന്ഡിക്കസ് അല്ലെങ്കില് ഇന്ഡിക്കം മാരെ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ചെങ്കടല്, പേര്ഷ്യന് ഗള്ഫ്, അറേബ്യന് കടല് തുടങ്ങിയ സമീപ ജലാശയങ്ങളെ ഗ്രീക്കുകാരും റോമാക്കാരും 'എറിത്രിയന് കടല്' എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചു.
പുരാതന സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങള് ചുറ്റുമുള്ള ജലാശയങ്ങളെ സിന്ധു (സിന്ധു) നദിയുടെ പേരിലാണ് സിന്ധു മഹാസാഗര് എന്ന് പരാമര്ശിച്ചത്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി, ഈ സംസ്കൃത, ഗ്രീക്ക്, റോമന് പേരുകള് പരസ്പരം കൂടിച്ചേര്ന്നു, സമുദ്രത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ശക്തിപ്പെടുത്തി. 15-ാം നൂറ്റാണ്ടില് യൂറോപ്യന് പര്യവേക്ഷകര് എത്തിയപ്പോള്, അവര് അതിനെ 'ഇന്ത്യന് കടല്' അല്ലെങ്കില് 'കിഴക്കന് കടല്' എന്ന് വിളിച്ചു. 1515-ഓടെ, ലാറ്റിന് ഭൂപടങ്ങളില് ഓഷ്യാനസ് ഓറിയന്റലിസ് ഇന്ഡിക്കസ് ഉപയോഗിച്ചു, അത് പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷില് ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രമായി മാറി. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടോടെ, ഈ പേര് ലോകമെമ്പാടും ഉറച്ചുനിന്നു.