രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 27 ഡിസംബര് 2025 (14:44 IST)
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകൾ ഇടിച്ചുനിരത്തിയ സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണം തേടി കോൺഗ്രസ്. കർണാടക
പ്രദേശ് കമ്മിറ്റിയോടാണ് കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ബുൾഡോസർ രാജ് ഏറ്റെടുത്ത കർണാടകയിലെ സിദ്ധരാമയ്യ
സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനം ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് എഐസിസി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നടപടികൾ ക്രമങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചിരുന്നുവെന്നും കയ്യേറ്റ ഭൂമി ഒഴിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നുമാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാറിൻ്റെ വിശദീകരണം.
3000ത്തോളം പേർ താമസിച്ചിരുന്ന 300ഓളം വീടുകളാണ് കയ്യേറ്റ ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കാനെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സിദ്ധരാമയ്യ സർക്കാർ ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് ഇടിച്ചുനിരത്തിയത്. യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെയായിരുന്നു പൊളിച്ചുനീക്കൽ നടപടികൾ. അഞ്ച് ഏക്കർ സർക്കാർ ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനായി ഗ്രേറ്റർ ബംഗളൂരു അതോറിറ്റി (ജി.ബി.എ) പുലർച്ചെ യെലഹങ്ക കൊഗിലു ഫക്കീർ കോളനിയിലെയും വസീം ലേഔട്ടിലെയും വീടുകളാണ് ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് പൊളിച്ചുനീക്കിയത്. ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനുള്ള ബംഗളൂരു സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് (ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു.എം.എൽ) ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും മാർഷലുകളും ചേർന്നായിരുന്നു പൊളിച്ചുനീക്കലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യാൻ അഞ്ച് ട്രാക്ടറുകളും ഒമ്പത് മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രങ്ങളുമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. പുലർച്ചെ നാലരയോടെയാരംഭിച്ച പൊളിച്ചുനീക്കൽ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയോടെയാണ് പൂർത്തിയായത്.