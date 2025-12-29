സംസ്ഥാനത്ത് ദിവസവും റോഡുകളില്‍ പൊലിയുന്നത് 11 ജീവനുകള്‍

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 29 ഡിസംബര് 2025 (08:46 IST)
സംസ്ഥാനത്ത് ദിവസവും റോഡുകളിലെ വാഹനാപകടങ്ങളില് 11 ജീവനുകള് പൊലിയുന്നതായി കണക്കുകള്. ശരാശരി ദിവസവും 135 റോഡ് അപകടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ശരാശരി 11 ജീവനുകള് വരെ നഷ്ടമാകുന്നു. മരണപ്പെടുന്നവരില് ഭൂരിഭാഗവും യുവാക്കള് ആണെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്ഷത്തെ കണക്കില് മരണങ്ങളില് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 2022ലെ മരണങ്ങള് 4317 ആയിരുന്നു. 2023ല് ഇത് 4080 ആയി കുറഞ്ഞു. അതേസമയം 2024ല് മരണസംഖ്യ 3874 ആയി കുറഞ്ഞു. ഈ വര്ഷം ഒക്ടോബര് വരെ 3098 പേര് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപകടം ഒഴിവാക്കാന് സഹായിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ സംവിധാനങ്ങളും റോഡുകളുമാണ് അപകടങ്ങളില് മരണസംഖ്യ കുറയ്ക്കാന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്.