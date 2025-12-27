ശനി, 27 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
2025 ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഇന്ത്യക്കാരെ നാടുകടത്തിയത് സൗദി അറേബ്യ, രണ്ടാമത് അമേരിക്ക

11000 ലധികം ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് ഈ വര്‍ഷം സൗദി അറേബ്യ നാടുകടത്തിയത്.

plane
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 27 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (09:04 IST)
2025 ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഇന്ത്യക്കാരെ നാടുകടത്തിയത് അമേരിക്കയല്ല. അത് സൗദി അറേബ്യയാണ്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഇന്ത്യക്കാരെ നാടുകടത്തിയത് സൗദി അറേബ്യയാണ്. 11000 ലധികം ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് ഈ വര്‍ഷം സൗദി അറേബ്യ നാടുകടത്തിയത്.

ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ അമേരിക്ക രണ്ടാമതാണ്. അമേരിക്ക 3800ലധികം ഇന്ത്യക്കാരെ നാടുകടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വര്‍ഷം 81 രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നായി 24600 ഇന്ത്യക്കാരെ നാടുകടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്ക നാടുകടത്തിയവരില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും സ്വകാര്യ ജീവനക്കാരാണെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാടുകടത്തലാണ് അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് ഈ വര്‍ഷം ഉണ്ടായത്.

ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ഭരണപരിഷ്‌കാരങ്ങളാണ് ഇതിനു കാരണമായത്. നാടുകടത്തപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരുടെ പട്ടികയില്‍ മൂന്നാംസ്ഥാനത്ത് മ്യാന്‍മര്‍ ആണ്. 1591 ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് മ്യാന്‍മര്‍ നാട് കടത്തിയത്. നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള മലേഷ്യയില്‍ നിന്ന് 1485 പേരെ നാടുകടത്തി.


