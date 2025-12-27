ശനി, 27 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

ഠാക്കൂർ വിഭാ​ഗക്കാരനായ യോ​ഗിയുടെ കീഴിൽ ബ്രാഹ്മണർ തഴയപ്പെടുന്നു; ബിജെപിയിൽ ജാതിപ്പോര് രൂക്ഷം

മുൻപ് സമാന രീതിയിൽ ബിജെപിയിലെ ക്ഷത്രിയ വിഭാ​ഗക്കാരായ എംഎൽഎമാരും എംഎൽസിമാരും യോ​ഗം ചേർന്നതും ചർച്ചയായിരുന്നു

Caste war in UP, Yogi Adityanath, BJP, Uttar Pradesh
രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 27 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (15:57 IST)

ലഖ്നോ: ഉത്തർപ്രദേശ് ബിജെപിയിൽ ജാതിപ്പോര് രൂക്ഷം. പാർട്ടിയിലെ ബ്രാഹ്മണരായ 40 എംഎൽഎമാരും എംഎൽസികളും യോ​ഗം ചേർന്നത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അർധരാത്രി വരെ നീണ്ട യോ​ഗമായിരുന്നു ഖുശിന​ഗർ എംഎൽഎ പി എൻ പാഠക്കിൻ്റെ വസതിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്നത്.

ഠാക്കൂർ വിഭാ​ഗക്കാരനായ മുഖ്യമന്ത്രി യോ​ഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ബ്രാഹ്മണ വിഭാ​ഗം തഴയപ്പെടുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു യോ​ഗം. ഇതിനെ എങ്ങനെ ചെറുത്തുനിൽക്കാമെന്നത് സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ചർച്ച. ബ്രാഹ്‌മണർക്ക്‌ ആദരം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന്‌ ആരോപിച്ച്‌ ബിജെപി മന്ത്രി പ്രതിഭാ ശുക്ല അക്‌ബർപുർ പൊലീസ്‌ സ്റ്റേഷന്‌ മുന്നിൽ ധർണ നടത്തിയിരുന്നു.

മുൻപ് സമാന രീതിയിൽ ബിജെപിയിലെ ക്ഷത്രിയ വിഭാ​ഗക്കാരായ എംഎൽഎമാരും എംഎൽസിമാരും യോ​ഗം ചേർന്നതും ചർച്ചയായിരുന്നു. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ജാതിപ്പോരും തുടർന്നുള്ള യോ​ഗങ്ങളും നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം യോ​ഗം ചേരലുകൾ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പങ്കജ് ചൗധരി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇത്തരം യോ​ഗങ്ങളും നിലപാടുകളും പാർട്ടിയുടെ അഠിസ്ഥാന തത്വത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി.

ഡിസംബർ
23ന് ലഖ്നൗവിൽ വെച്ചായിരുന്നു ബിജെപിയിലെ ബ്രാഹ്മണ എംഎൽസി, എംഎൽഎമാരുടെ യോ​ഗം. പൂർവാഞ്ചലിൽ നിന്നും ബുന്ദേൽഖണ്ഡിൽ നിന്നുമുള്ള ഏകദേശം 50ഓളം നേതാക്കളാണ് യോ​ഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :