സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 26 ഡിസംബര് 2025 (17:39 IST)
ശ്രീനഗര്: പാകിസ്ഥാന് എന്ന വാക്കും ഉറുദുവില് എഴുതിയ ഒരു വാചകവും ആലേഖനം ചെയ്ത ബലൂണ് കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു. ജമ്മുവിലെ സാംബ ജില്ലയിലെ രാംഗഢിന്റെ അതിര്ത്തി പ്രദേശത്ത് രാവിലെയാണ് ബലൂണ് കണ്ടെത്തിയത്. പ്രദേശത്തെ ഒരു സ്കൂളിന് സമീപമുള്ള ഒരു കാര്ഷിക മേഖലയിലാണ് ബലൂണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. നാട്ടുകാര് അറിയിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ബലൂണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വടക്കന് കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് നിന്ന് പാകിസ്ഥാന് ചിഹ്നങ്ങളുള്ള ബലൂണുകള് സുരക്ഷാ സേന കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടര്ന്ന് അതിര്ത്തി ജില്ലകളായ ബാരാമുള്ള, കുപ്വാര എന്നിവിടങ്ങളില് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. ബാരാമുള്ളയിലെ ഖദിനയാര് പ്രദേശത്തെ സര്ന ടോപ്പിന് സമീപം പാകിസ്ഥാന് പതാക ഘടിപ്പിച്ച ഒരു കൂട്ടം ബലൂണുകള് കണ്ടെത്തി. സൈന്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ റൈഫിള്സ് 46 ന്റെ പട്രോളിംഗ് സംഘമാണ് ഇവ കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നീട് ബലൂണുകള് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
ശക്തമായ കാറ്റില് ബലൂണുകള് അതിര്ത്തി കടന്നതാകാമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. എന്നിരുന്നാലും സുരക്ഷാ ഏജന്സികള് മറ്റ് സാധ്യതകളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്നവര് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടാല് ഉടന് തന്നെ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിലോ അറിയിക്കണം.