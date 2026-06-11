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ഇന്ധന ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കണം; ഉയര്ന്ന അളവില് എഥനോള് ചേര്ത്ത പെട്രോളിന് എക്സൈസ് തീരുവ നീക്കം ചെയ്തു
ഉയര്ന്ന അളവില് എത്തനോള് കലര്ത്തിയ പെട്രോളിനെ എക്സൈസ് തീരുവയില് നിന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 22 ശതമാനം മുതല് 30 ശതമാനം വരെ എത്തനോള് അടങ്ങിയ പെട്രോളിന് എക്സൈസ് തീരുവ ബാധകമല്ല. E22, E25, E27, E30 തുടങ്ങിയ ഇന്ധന വകഭേദങ്ങളെ ഈ ഇളവ് ഉള്ക്കൊള്ളുന്നു.
ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അസംസ്കൃത എണ്ണയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ആഭ്യന്തര ഉല്പാദന ഊര്ജ്ജം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യ ജൈവ ഇന്ധന പദ്ധതി നിരന്തരം വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ തീരുമാനം. ഇന്ത്യയുടെ എത്തനോള് മിശ്രിത പരിപാടി തുടക്കത്തില് ആസൂത്രണം ചെയ്തതിനേക്കാള് വേഗത്തില് പുരോഗമിച്ചു.
2018 ല് അവതരിപ്പിക്കുകയും 2022 ല് ഭേദഗതി വരുത്തുകയും ചെയ്ത ജൈവ ഇന്ധനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ നയം, പെട്രോളില് 20 ശതമാനം എത്തനോള് മിശ്രിതം കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.