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സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ആനയായ രാമനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാന് കേരള സര്ക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതി നിര്ദ്ദേശം നല്കി
ന്യൂഡല്ഹി: മൃഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമം പരമപ്രധാനമാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് 10.53 അടി ഉയരമുള്ള രാമന് എന്ന ആനയുടെ സംരക്ഷണം കേരള സര്ക്കാര് ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും ഉചിതമായ ഒരു പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചു. രാമനെ വാണിജ്യപരമായ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആചാരപരമായ ഘോഷയാത്രകളിലും ആചാരങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റിസുമാരായ ദീപങ്കര് ദത്ത, സതീഷ് ചന്ദ്ര ശര്മ്മ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാമനെ കസ്റ്റഡിയില് നല്കിയ ഉത്തരവ് താല്ക്കാലികം മാത്രമാണെന്നും അത് പിന്നീട് പാസാക്കുന്ന അന്തിമ ഉത്തരവുകള്ക്ക് വിധേയമായിരിക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ആനയുടെ വൈദ്യപരിശോധന നടത്താന് സംസ്ഥാന അധികാരികള് ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുപ്രീം കോടതി അവരെ കോടതിയലക്ഷ്യത്തില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ആന മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിന്റേതാണെന്നും പരിപാലനത്തിനും പരിചരണത്തിനുമായി താല്ക്കാലികമായി കൃഷ്ണന്കുട്ടിക്ക് കൈമാറിയതാണെന്നും അവകാശപ്പെട്ട് ജയകൃഷ്ണ മേനോന് സമര്പ്പിച്ച കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്ജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു ബെഞ്ച്.