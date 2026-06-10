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  4. India now has 12 Deployed nuclear warheads for the first time SIPRI report
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 10 June 2026 (12:22 IST)

ആണവ പ്രതിരോധ നയത്തിൽ വലിയ മാറ്റവുമായി ഇന്ത്യ , ആദ്യമായി ആക്രമണത്തിന് സജ്ജമായി 12 ആണവ വാർഹെഡുകൾ വിന്യസിച്ച നിലയിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

SIPRI യുടെ വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 2026 ജനുവരിയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആകെയുള്ള ആണവ വാര്‍ഹെഡ് ശേഖരം 190 ആയി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

India, Deployed Nuclear war heads, SIPRI Report, Nuclear weapons
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Wed, 10 Jun 2026 (12:22 IST) Updated: Wed, 10 Jun 2026 (12:25 IST)
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ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയുടെ ആണവ പ്രതിരോധ നയത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായ മാറ്റം സംഭവിച്ചെന്ന സൂചനകളുമായി സ്റ്റോക്ക്ഹോം ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പീസ് റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (SIPRI) പുറത്തിറക്കിയ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്. ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ 12  ആണവ വാര്‍ഹെഡുകള്‍ ''ഡിപ്ലോയ്ഡ്'' അഥവാ പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമായ നിലയില്‍ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതായി SIPRI പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ആണവ പ്രതിരോധം കൂടുതല്‍ സജീവവും പ്രതികരണശേഷി ഉള്ളതുമായി മാറുന്ന ഘട്ടത്തിലെത്തിയെന്ന സൂചനയാണ് ഇത് നല്‍കുന്നത്.
 
SIPRI യുടെ വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 2026 ജനുവരിയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആകെയുള്ള ആണവ വാര്‍ഹെഡ് ശേഖരം 190 ആയി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ 12 വാര്‍ഹെഡുകള്‍ നേരിട്ട് മിസൈല്‍ സംവിധാനങ്ങളിലോ മറ്റ് ആണവ ഡെലിവറി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലോ വിന്യസിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതുവരെ ഇന്ത്യ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒഴികെ വാര്‍ഹെഡുകളും ഡെലിവറി സംവിധാനങ്ങളും വേര്‍തിരിച്ചാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.
 
ഉടന്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ മിസൈലുകളിലോ വിമാനങ്ങളിലോ സജ്ജമാക്കിയ ആണവായുധങ്ങളെയാണ് ഡിപ്ലോയ്ഡ് വാര്‍ഹെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നിലവില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഭൂതല മിസൈലുകള്‍, വ്യോമസേന, ആണവ സബ്മറീനുകള്‍ എന്നിവയില്‍ ആണവ വാര്‍ഹെഡുകള്‍ വിന്യസിക്കാനാകും. മിറാഷ്-2000, ജാഗ്വാര്‍, റഫാല്‍, Su-30MKI യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ക്കും ആണവ ഡെലിവറി ശേഷിയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. അതേസമയം ചൈന, പാകിസ്ഥാന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള അതിര്‍ത്തി സംഘര്‍ഷവും മേഖലയിലെ കിടമത്സരവുമെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ഈ നീക്കത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് SIPRI ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു.

ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ നടപടികള്‍ വേഗത്തിലാക്കിയത്. ലോകത്തില്‍ ഏകദേശം 12,187 ആണവ വാര്‍ഹെഡുകള്‍ നിലവിലുണ്ടെന്നാണ് SIPRIയുടെ കണക്ക്. ഇതില്‍ 4,012 എണ്ണം വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. റഷ്യയും അമേരിക്കയും ഇപ്പോഴും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ ശക്തികളായി തുടരുന്നുവെങ്കിലും, ചൈനയും ഇന്ത്യയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ആണവ സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നുവെന്ന മുന്നറിയിപ്പും SIPRI ഉയര്‍ത്തുന്നു.
 
നിലവില്‍ നോ ഫസ്റ്റ് യൂസ് പോളിസിയാണ് ആണവ നയത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടേത് എങ്കിലും പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമായ വാര്‍ഹെഡുകളുടെ വിന്യാസം പ്രതിരോധ തന്ത്രത്തിലെ പുതിയ ഘട്ടത്തിന്റെ സൂചനയായാണ് ആഗോള പ്രതിരോധ നിരീക്ഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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