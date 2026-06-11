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എല് നിനോ ആരംഭിച്ചെന്ന് ജപ്പാന് കാലാവസ്ഥാ ഏജന്സി; എല്ലാ കണ്ണുകളും ഇന്ത്യയിലെ മണ്സൂണിലേക്ക്
ഇന്ത്യയിലെ മണ്സൂണിനെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തുകയും കഠിനമായ വേനല്ക്കാലത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്ന പസഫിക് ചൂടാകല് രീതി - എല് നിനോ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജപ്പാന് കാലാവസ്ഥാ ഏജന്സി ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥാ ചര്ച്ചകളെ ഈ പ്രഖ്യാപനം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു.
അതേസമയം ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം ഇതുവരെ അതേ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ല. ഈ സീസണില് ഇന്ത്യയിലെ മണ്സൂണ് മഴ ദീര്ഘകാല ശരാശരിയുടെ 90% ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു. എല് നിനോ സീസണിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയില് മഴയെ അടിച്ചമര്ത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാലവര്ഷക്കുറവിനുള്ള 60% സാധ്യതയും പ്രവചനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയില് എല് നിനോ ദുര്ബലമായ മണ്സൂണുമായും കഠിനമായ വേനല്ക്കാലവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധം മൂലം വളം വിതരണത്തില് കര്ഷകര് ഇതിനകം തന്നെ ക്ഷാമം നേരിടുന്നതിനിടയിലാണ് എല് നിനോയും വരുന്നത്.