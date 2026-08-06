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  4. E20 petrol has increased fuel costs for consumers
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 6 August 2026 (11:57 IST)

E20 പെട്രോള്‍ മൂലം ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇന്ധനച്ചെലവ് വര്‍ധിച്ചു, ഗുണം ചെയ്തത് എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദകര്‍ക്ക്: കോണ്‍ഗ്രസ്

E20 petrol has increased fuel costs for consumers
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 6 Aug 2026 (11:00 IST)
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കേന്ദ്രത്തിന്റെ E20 പെട്രോള്‍ നയം മൂലം ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇന്ധനച്ചെലവ് വര്‍ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എത്തനോള്‍ ഉല്‍പ്പാദകര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഗുണം ചെയ്തതെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ബുധനാഴ്ച ആരോപിച്ചു. വിലകുറഞ്ഞ ഇന്ധനം നല്‍കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കിയിട്ടും വാഹനമോടിക്കുന്നവര്‍ കൂടുതല്‍ പണം നല്‍കുന്നുണ്ടെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.
 
2025 മാര്‍ച്ച് മുതല്‍ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സാധാരണ ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകള്‍ E20 പെട്രോള്‍ മാത്രമാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു. എത്തനോള്‍ ചേര്‍ത്ത ഇന്ധനത്തിന്റെ മൈലേജ് കുറവായതിനാല്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ കൂടുതല്‍ പണം നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇന്ധന വിലകുറയുമെന്ന കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരിയുടെ മുന്‍ പ്രസ്താവനകള്‍ നടപ്പായിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
 
2023 ഏപ്രിലിനും 2026 മാര്‍ച്ചിനും ഇടയില്‍ എത്തനോള്‍ ചേര്‍ത്ത ഇന്ധനത്തില്‍ നിന്നുള്ള കുറഞ്ഞ മൈലേജ് നികത്താന്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ മൊത്തത്തില്‍ ഏകദേശം 88,234 കോടി രൂപ അധികമായി ചെലവഴിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം എക്‌സ് പോസ്റ്റില്‍ എഴുതി.
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ശ്രീനു എസ്
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