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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (16:44 IST)

നിയമപരമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആർഎസ്എസിന് എന്താണ് പ്രശ്നം?, നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗ്

Priyank Kharge, RSS Registration, RSS Legal Status, Karnataka Politics, Congress, Mohan Bhagwat, RSS Controversy, Karnataka Government, Indian Politics, Constitutional Debate
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (16:43 IST)
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രാജ്യത്ത് ആര്‍എസ്എസിന്റെ നിയമപരമായ പദവിയേയും പ്രവര്‍ത്തനരീതിയേയും ദേശീയതലത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയാക്കി കര്‍ണാടക ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാര്‍ഗെ.ആര്‍എസ്എസ് നിയമപരമായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാത്ത സംഘടനയായി തുടരുകയാണെങ്കില്‍, കര്‍ണാടകയില്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്ന നിയമനിര്‍മാണം പരിഗണിക്കുമെന്നും  നിയമം പാലിക്കാത്ത പക്ഷം നടപടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരോധനം വരെ ആലോചിക്കുമെന്നും പ്രിയങ്ക് ഖാര്‍ഗ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ഡല്‍ഹിയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച Why Registration of the RSS is Necessary എന്ന പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് ആര്‍എസ്എസിനെതിരെ ഖാര്‍ഗ് ശക്തമായി വിമര്‍ശിച്ചത്.
 
നിലവില്‍ ആര്‍എസ്എസ് ഒരു സൊസൈറ്റിയായോ ട്രസ്റ്റായോ കമ്പനിയായോ ഏതെങ്കിലും നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല. കോടതികളും നികുതി അധികാരികളും സംഘടനയെ Body of Individuals എന്ന നിലയിലാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനയായിട്ടും ഇന്ത്യയില്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നല്‍കാന്‍ എന്തുകൊണ്ട് ആര്‍എസ്എസ് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രിയങ്ക് ഖാര്‍ഗിന്റെ ചോദ്യം. കര്‍ണാടക ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായതിന് ശേഷം ആര്‍എസ്എസ് മേധാവി മോഹന്‍ ഭാഗവതിന് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം തേടി കത്തയച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്നും ഖാര്‍ഗെ പറഞ്ഞു.
 
സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്തും അതിന് ശേഷമുള്ള വര്‍ഷങ്ങളിലുമായി ദേശീയ പതാകയോടും ഭരണഘടനയോടും  അനുകൂലമായ നിലപാടുകളല്ല ആര്‍എസ്എസ് സ്വീകരിച്ചത്. ഭരണഘടനയേക്കാള്‍ മനുസ്മൃതിക്കാണ് ആര്‍എസ്എസ് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നതെന്നും ഖാര്‍ഗെ പറഞ്ഞു. യപതാകയെയും ഭരണഘടനയെയും പൂര്‍ണമായി അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് ദേശീയതയുടെ കാവല്‍ക്കാരനെന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും ഖാര്‍ഗെ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ഖാര്‍ഗെയുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നാണ് ആര്‍എസ്എസ് നിലപാട്.  രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാത്ത നിരവധി പരമ്പരാഗത സംഘടനകള്‍ രാജ്യത്തുണ്ടെന്നും ആര്‍എസ്എസ് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ സുതാര്യമായാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും, മറച്ചുവെക്കാന്‍ ഒന്നുമില്ലെന്നും  ആര്‍എസ്എസ് മേധാവി മോഹന്‍ ഭാഗവത് വ്യക്തമാക്കി.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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