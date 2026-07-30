എല്ലാമറിയുമെന്ന് കരുതുന്നവൻ വിഡ്ഡീ, വിഡ്ഡിയെ ദൈവത്തെ പോലെ കാണുന്നവർ അന്തഭക്ത്, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ നീക്കി സ്പീക്കർ
വിദ്യാര്ഥി സമരങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ അന്ധഭക്ത്, ഇഡിയറ്റ്സ് എന്നീ പദങ്ങള് രാഹുല് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
ന്യൂഡല്ഹി: നീറ്റ് (NEET) വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക്സഭ ചര്ച്ചയ്ക്കിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമര്ശങ്ങള് ഔദ്യോഗിക രേഖകളില് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് സ്പീക്കര് ഓം ബിര്ള. പാര്ലമെന്ററി മര്യാദയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത പരാമര്ശങ്ങളായി കണക്കാക്കിയാണ് പാര്ലമെന്റ് രേഖകളില് നിന്ന് രാഹുലിന്റെ പരാമര്ശങ്ങള് ഒഴിവാക്കിയത്. വിദ്യാര്ഥി സമരങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ അന്ധഭക്ത്, ഇഡിയറ്റ്സ് എന്നീ പദങ്ങള് രാഹുല് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
നീറ്റ് പരീക്ഷയെയും വിദ്യാര്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചയ്ക്കിടെയാണ് രാഹുല് ഗാന്ധി രാജ്യത്തെ ആളുകളെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വിദ്യാര്ഥികള്, എല്ലാം അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നവര്, 'അന്ധഭക്തര്' എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്ശം. ഇത്രയും പറഞ്ഞതും ബിജെപി അംഗങ്ങള് രാഹുലിനെതിരെ ശബ്ദമുയര്ത്തി. രാഹുലിന്റെ പരാമര്ശം പ്രധാനമന്ത്രിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണെന്നാണ് ബിജെപി അംഗങ്ങള് ആരോപിച്ചത്.
ഒരു വിദ്യാര്ഥി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് രാഹുല് ഗാന്ധി തന്റെ പ്രസംഗത്തില് ഇക്കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞത്. ഞാനൊരു പെണ്കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു. നിങ്ങളൊരു വിദ്യാര്ഥിയാണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ അര്ഥമെന്താണ്.സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പോകുന്നവര് മാത്രമാണോ വിദ്യാര്ഥികള്.
Just look at how stupid Rahul Gandhi is.— Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) July 29, 2026
His mic is on, yet he keeps saying, "They're not letting me speak. Give me the mic."
The moment the Speaker tells him that his mic is on, Rahul Gandhi quietly switches it off himself. The Speaker then turns it back on.
Rahul Gandhi… pic.twitter.com/DbnaHAmgio
അവള് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. തുറന്ന മനസ്സുള്ള തന്റെ ചിന്തകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഉത്തരം കണ്ടെത്താനും ശ്രമിക്കുന്നവര് വിദ്യാര്ഥികളാണ്. അറിവുകള് എപ്പോഴും മാറികൊണ്ടിരിക്കും.അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ പുതുക്കാനും കഴിയണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാനാകുന്നവര് വിദ്യാര്ഥികളാണ്. ഒരു വിഡ്ഡി എപ്പോഴും അറിവുകള് സ്ഥിരമാണെന്നും തനിക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് അഹങ്കാരം ഉള്ളവരുമായിരിക്കും. അവര് മറ്റുള്ളവരെ കേള്ക്കുകയോ ബഹുമാനിക്കുകയോ ഇല്ല.
മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അവരാണ് അന്ത്ഭക്ത്. അവര് ഈ വിഡ്ഡികളാണ് ദൈവം എന്ന് കരുതുന്നവരായിരിക്കും. എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പരാമര്ശം. എന്നാല് ഈ വിഡ്ഡി പ്രയോഗത്തില് തന്നെ പാര്ലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രിയായ കിരണ് റിജിജു അടക്കമുള്ള ബിജെപി നേതാക്കള് ശബ്ദമുയര്ത്തി. തുടര്ന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത വാക്കുകള് രാഹുല് ഉപയോഗിച്ചെന്നും അത് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും സ്പീക്കറോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.