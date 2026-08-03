'മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പട്ടിണി കിടക്കണോ'; പ്രതിരോധത്തിനു ക്യാപ്സൂൾ ഇറക്കി കോൺഗ്രസ്
'മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പട്ടിണി കിടക്കണോ?' എന്നതാണ് സൈബർ വിഭാഗത്തിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിരോധ ക്യാപ്സൂൾ
കേരളം കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ പകച്ചുനിൽക്കുമ്പോൾ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവിന്റെ വസതിയിൽ ആഡംബര വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ പങ്കെടുത്തതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സതീശനെ പിന്തുണച്ച് പോസ്റ്റുകളും റീൽസുകളും പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് സൈബർ വിഭാഗത്തിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദേശം.
'മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പട്ടിണി കിടക്കണോ?' എന്നതാണ് സൈബർ വിഭാഗത്തിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിരോധ ക്യാപ്സൂൾ. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ വാർത്താ ചാനലുകളിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് പോകുന്നവരോടും ഇതേ പ്രതിരോധം തീർക്കാനാണ് നിർദേശം.
മലബാറിലെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പൊന്നാനിയിലെ വീട്ടിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചതു വിവാദമാക്കുന്നവർ, മഴക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം പട്ടിണി കിടക്കണമെന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് യുഡിഎഫിന്റെ കെ.പി.നൗഷാദ് അലി എംഎൽഎ ചോദിച്ചു. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സി.ഹരിദാസിനെ കാണാനാണു മുഖ്യമന്ത്രി പൊന്നാനിയിലെത്തിയത്. അതിനിടെ, സി.ഹരിദാസിന്റെ അയൽവാസിയും അടുത്ത സുഹൃത്തും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവുമായ അഹമ്മദ് ബാഫഖി തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോയെന്നും നൗഷാദ് അലി ചോദിച്ചു.മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിമർശനം
മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ ബഫാഖി തങ്ങളുടെ പൊന്നാനിയിലെ വീട്ടിൽ ശനിയാഴ്ചയാണ് സതീശൻ എത്തിയത്. യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾക്കൊപ്പം സതീശൻ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ മാത്രം കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ കേരളത്തിൽ ഒൻപത് മരണങ്ങൾ ആ സമയത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഉച്ചഭക്ഷണ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തത്. മാത്രമല്ല കാലവർഷക്കെടുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനവും നടത്തിയിട്ടില്ല. പൊന്നാനിയിൽ കടലേറ്റം രൂക്ഷമായിരുന്നു. തീരദേശ മേഖലയിൽ പത്തോളം വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ട്. എന്നിട്ടും ദുരിത മേഖല മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചില്ല. ഇതാണ് വിമർശനങ്ങൾക്കു കാരണം. Read Here: Kerala Weather: ദുരിതപ്പെയ്ത്തിൽ കേരളം; എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പ്, 12 ജില്ലകൾക്ക് അവധി