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  4. VD Satheesan not satisfied in Congress Leadership
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Monday, 3 August 2026 (15:18 IST)

പ്രതിരോധിക്കാൻ ആരുമില്ല, ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു; സതീശൻ കലിപ്പിൽ

അതേസമയം എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് സതീശൻ ചെയ്തത്

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Written By: WEBDUNIA
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (15:21 IST)
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VD Satheesan

മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ തന്നെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മുന്നണിയിലെയും കോൺഗ്രസിലെയും പ്രധാന നേതാക്കൾ തയ്യാറാകാത്തതിൽ വി.ഡി.സതീശന് പരിഭവം. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സതീശനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 
 
ഹെലികോപ്റ്റർ സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിനു ഉപയോഗിച്ചത്, കാലവർഷക്കെടുതിക്കിടെ പൊന്നാനിയിൽ വിരുന്നുണ്ണാൻ പോയത്, സംസ്ഥാനത്ത് ഒൻപത് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടും കൊച്ചിയിൽ ജ്വല്ലറി ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് എന്നിവയിൽ മുന്നണിയിലെയോ കോൺഗ്രസിലെയോ നേതാക്കൾ തനിക്ക് പ്രതിരോധം തീർക്കാത്തതിലാണ് വി.ഡി.സതീശന്റെ പരിഭ്രമം. 
 
മുഖ്യമന്ത്രി കസേര ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന ചില നേതാക്കളുടെ പിആർ ടീമുകൾ തനിക്കെതിരായ നീക്കങ്ങൾക്കു പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് സംശയം. മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിരോധത്തിൽ ആകുമ്പോൾ മുന്നണിയിൽ നിന്നും പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പിന്തുണ ആവശ്യമാണെന്നും സതീശന് അത് കിട്ടുന്നില്ലെന്നുമാണ് അദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വിഷമം പറയുന്നത്. 
 
അതേസമയം എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് സതീശൻ ചെയ്തത്. പൊന്നാനിയിൽ പോയത് വിരുന്ന് സത്കാരത്തിനല്ല. മൂന്ന് മണിയായപ്പോൾ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചത് മാത്രമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ലേയെന്നും സതീശൻ ചോദിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകോപിതനായി. 'നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടിയുമില്ല' എന്ന് വാർത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ ഒന്നിലേറെ തവണ മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു. 
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