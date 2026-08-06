കനത്ത മഴ: വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളില് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്താന് നിര്ദേശം നല്കി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി
സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിനും ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷന് കൗണ്സിലുകള്ക്കും (DTPC) പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിര്ദേശം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി (KSDMA) നല്കി. ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളില് മഴ വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് സമീപ ജില്ലകളിലുമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്, ജലാശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തി മുന്നറിയിപ്പ് പിന്വലിക്കുന്നതുവരെ തുടരണമെന്ന് നിര്ദേശിച്ചു. മണ്ണിടിച്ചില്, ഉരുള്പൊട്ടല് സാധ്യതയുള്ള മലയോര വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളിലും മഴ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തണം.
അപകടസാധ്യതയുള്ള റോഡുകളില് മുന്നറിയിപ്പ് ബോര്ഡുകള് സ്ഥാപിക്കുകയും ആവശ്യമായ യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങള് നടപ്പാക്കുകയും വേണം. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും വിദേശരാജ്യങ്ങളില് നിന്നും കേരളത്തിലെത്തിയ വിനോദസഞ്ചാരികള്ക്ക് മഴ മുന്നറിയിപ്പും സുരക്ഷാ നിര്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും, അപകടത്തില്പ്പെടുകയോ ഒറ്റപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാല് ബന്ധപ്പെടേണ്ട അടിയന്തര ഫോണ് നമ്പറുകള് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിര്ദേശിച്ചു. മുന്നറിയിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നതുവരെ 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേക കണ്ട്രോള് റൂമുകള് സജ്ജമാക്കണം.
വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും വ്യാപകമായി അറിയിക്കണമെന്നും, നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് പോലീസ്, ദുരന്തനിവാരണ, അഗ്നിശമന-രക്ഷാസേന എന്നിവയുടെ കണ്ട്രോള് റൂമുകളുമായും പങ്കുവയ്ക്കണമെന്നും നിര്ദേശത്തില് പറയുന്നു.