  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. E20 petrol a complete success
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 8 July 2026 (10:29 IST)

E20 പെട്രോള്‍ പൂര്‍ണവിജയം, E25 നടപ്പാക്കുന്നത് സുരക്ഷാ പരിശോധനകള്‍ക്ക് ശേഷം മാത്രം: കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി

E20 petrol a complete success
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (10:29 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (10:31 IST)
google-news
E20 പെട്രോള്‍ പൂര്‍ണവിജയമെന്നും E25 നടപ്പാക്കുന്നത് സുരക്ഷാ പരിശോധനകള്‍ക്ക് ശേഷം മാത്രമെന്നും കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹര്‍ദിപ് സിങ് പുരി. രാജ്യത്തെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു പ്രശ്‌നവുമില്ലാതെ മിശ്രിത ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടുത്തഘട്ടത്തില്‍ E25 ഇന്ധനം അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. 
 
എന്നാല്‍ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകള്‍ നടത്തിയ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും തീരുമാനമെന്നും തിടുക്കം കാട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവില്‍ 20 കോടി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും 20 ലക്ഷം നാല് ചക്ര വാഹനങ്ങളും ഈ ഇന്ധനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും നിര്‍മ്മാതാക്കളോ സര്‍വീസ് സെന്ററുകളോ ഇതുവരെ പരാതി ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
 
അതേസമയം ലോക്കല്‍ സര്‍ക്കിള്‍സ് നടത്തിയ സര്‍വേയില്‍ 53% പെട്രോള്‍ വാഹന ഉടമകളും റോഡ് ഗതാഗത, പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ E20  പെട്രോള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയെ വിമര്‍ശിച്ചു. 42% പേര്‍ ഇതിനെ 'വിനാശകരം' എന്ന് വിളിച്ചു. പ്രതികരിച്ചവരില്‍ 13% പേര്‍ മാത്രമാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടിക്ക് അനുകൂലമായ മറുപടി നല്‍കിയത്.
 
ഇന്ധനക്ഷമതയെയും വാഹന പ്രകടനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വ്യാപകമായ ആശങ്കകളും സര്‍വേ വെളിപ്പെടുത്തി. ഋ20 പെട്രോളിലേക്ക് മാറിയതിനുശേഷം തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ മൈലേജ് 10%-ത്തിലധികം കുറഞ്ഞുവെന്ന് ഏകദേശം 66% പേര്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഉയര്‍ന്ന വിലയ്ക്ക് വന്നാലും ഋ0 അല്ലെങ്കില്‍ ഋ10 ഇന്ധനം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് 31% പേര്‍ പറഞ്ഞു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനം

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനംഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് ശാരദക്കുട്ടിയുടെ വിമര്‍ശനം.

പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകുറച്ച് നയാര എനര്‍ജി; കുറയ്ക്കാതെ പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികള്‍

പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകുറച്ച് നയാര എനര്‍ജി; കുറയ്ക്കാതെ പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികള്‍ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ അയവുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ അസംസ്‌കൃത വില ഇടിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിലകുറച്ചത്.

അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ആശ്വാസം, ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി കോടതി വിധി, ബർത്ത് റൈറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ആശ്വാസം, ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി കോടതി വിധി, ബർത്ത് റൈറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതിഅമേരിക്കന്‍ മണ്ണില്‍ ജനിക്കുന്ന അമേരിക്കന്‍ വംശജരല്ലാത്തവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് സ്വതസിദ്ധമായി ലഭിക്കുന്ന പൗരത്വ അവകാശം റദ്ദാക്കാനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് യുഎസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.

എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!

എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!നേരത്തെ അറിയിച്ച വൈകീട്ട് 6 മുതല്‍ 12 വരെ മാത്രമല്ല അതിന് മുന്‍പും പിന്‍പുമെല്ലാം പല തവണ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്നുണ്ട്.

Kerala Plus One Third Allotment : പ്ലസ് വൺ മൂന്നാം അലോട്ട്‌മെൻറ്: ജൂൺ 29 മുതൽ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കും

Kerala Plus One Third Allotment : പ്ലസ് വൺ മൂന്നാം അലോട്ട്‌മെൻറ്: ജൂൺ 29 മുതൽ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കുംപ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന്റെ മെറിറ്റ് ക്വാട്ടയിലെ മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ അലോട്ട്മെന്റ് റിസള്‍ട്ട് ജൂണ്‍ 29 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പ്രവേശനം ജൂലൈ 3 ന് വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ നടക്കും.

തലസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിന് അനുമതി തേടി മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍; ഉറപ്പ് നല്‍കി കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെപി നദ്ദ

തലസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിന് അനുമതി തേടി മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍; ഉറപ്പ് നല്‍കി കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെപി നദ്ദകേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ. പി. നദ്ദയുമായി നടന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ യോഗത്തിലാണ് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്‍ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. എന്‍.എച്ച്.എം പദ്ധതികളുടെ അവലോകന യോഗത്തിലാണ് മന്ത്രി കേരളത്തിന്റെ സുപ്രധാന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.

E20 പെട്രോള്‍ പൂര്‍ണവിജയം, E25 നടപ്പാക്കുന്നത് സുരക്ഷാ പരിശോധനകള്‍ക്ക് ശേഷം മാത്രം: കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി

E20 പെട്രോള്‍ പൂര്‍ണവിജയം, E25 നടപ്പാക്കുന്നത് സുരക്ഷാ പരിശോധനകള്‍ക്ക് ശേഷം മാത്രം: കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രിരാജ്യത്തെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു പ്രശ്‌നവുമില്ലാതെ മിശ്രിത ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടുത്തഘട്ടത്തില്‍ E25 ഇന്ധനം അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ വാണിജ്യ കപ്പലുകള്‍ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു: യുഎസ് സെന്‍കോം

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ വാണിജ്യ കപ്പലുകള്‍ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു: യുഎസ് സെന്‍കോംനിരപരാധികളായ സാധാരണക്കാര്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാണിജ്യ കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യമാക്കി ആക്രമിക്കുന്നതിന് കനത്ത ചെലവ് ചുമത്തുന്നതിനായി യുഎസ് സെന്‍ട്രല്‍ കമാന്‍ഡ് സേന ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്,' CENTCOM പറഞ്ഞു.

ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഡെന്‍മാര്‍ക്കല്ല, അമേരിക്കയാണ്: നാറ്റോ ഉച്ചകോടിയില്‍ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്

ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഡെന്‍മാര്‍ക്കല്ല, അമേരിക്കയാണ്: നാറ്റോ ഉച്ചകോടിയില്‍ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്അമേരിക്കന്‍ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡ് തന്ത്രപരമായി പ്രധാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചുവെന്ന് സിഎന്‍എന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

എല്‍ നിനോ വര്‍ഷമായിരുന്നിട്ടുകൂടി മുംബൈയില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് മഴ ലഭിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

എല്‍ നിനോ വര്‍ഷമായിരുന്നിട്ടുകൂടി മുംബൈയില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് മഴ ലഭിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?അത്തരം മഴ ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാവുകയും, നഗര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലെ ബലഹീനതകള്‍ തുറന്നുകാട്ടുകയും ചെയ്യും.