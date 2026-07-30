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  4. Trump threatens Iran again
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (08:10 IST)

ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും ഭീഷണിയുമായി ട്രംപ്; ആക്രമണം ശക്തിപ്പെടുത്തും

Strait of Hormuz, Iran- USA war, Trump,West Asia Crisis
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (08:12 IST)
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ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും ഭീഷണിയുമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. വാഷിംഗ്ടണ്‍ ടെഹ്റാനെ വളരെ ശക്തമായി ആക്രമിക്കാന്‍ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്നും അവരെ ആക്രമിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഊഴമാണിതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഭാവിയിലെ നയതന്ത്രത്തിന്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് കൂടുതല്‍ പരാമര്‍ശിച്ചു. തന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ആവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തില്‍ ഒരു കരാറുമായി അവര്‍ എത്തുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
 
ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഈജിപ്തിലെ ഡാമിയേറ്റ തുറമുഖത്ത് യുഎസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതുമായ ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതക (എല്‍എന്‍ജി) കപ്പലില്‍ ബുധനാഴ്ച ഉണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭീഷണി ഉണ്ടായത്. 
 
തുറമുഖത്ത് ചരക്ക് ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് സ്‌ഫോടനം ഉണ്ടായതെന്ന് സമുദ്ര സുരക്ഷാ സ്ഥാപനമായ ആംബ്രെയെ ഉദ്ധരിച്ച് അല്‍ ജസീറ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. യുകെ ആസ്ഥാനമായുള്ള സുരക്ഷാ സ്ഥാപനം കപ്പലിനെ യുഎസ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്‌ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പലായ എനര്‍ഗോസ് വിന്റര്‍ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കപ്പലില്‍ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ ആളില്ലാ ആകാശ വാഹനം ഇടിച്ചതായി വെളിപ്പെടുത്തി.
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ശ്രീനു എസ്
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