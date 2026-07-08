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  4. Launched strong attacks against Iran following the attack on commercial vessels in the Strait of Hormuz
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 8 July 2026 (09:05 IST)

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ വാണിജ്യ കപ്പലുകള്‍ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു: യുഎസ് സെന്‍കോം

US Airstrike, Iran- USA, Iran, Strait Of Hormuz
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (09:05 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (09:06 IST)
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ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വാണിജ്യ കപ്പലുകള്‍ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക നിരവധി ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയതായി യുഎസ് സെന്‍ട്രല്‍ കമാന്‍ഡ് (CENTCOM) ചൊവ്വാഴ്ച അറിയിച്ചു. 'ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതയില്‍ നിരപരാധികളായ സാധാരണക്കാര്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാണിജ്യ കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യമാക്കി ആക്രമിക്കുന്നതിന് കനത്ത ചെലവ് ചുമത്തുന്നതിനായി യുഎസ് സെന്‍ട്രല്‍ കമാന്‍ഡ് സേന ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്,' CENTCOM പറഞ്ഞു.
 
ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മൂന്ന് വാണിജ്യ കപ്പലുകളെ ഇറാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ആക്രമണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതെന്ന് CENTCOM പറഞ്ഞു. ഇറാന്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ലംഘിച്ചുവെന്നും സമുദ്ര സുരക്ഷയെ അപകടത്തിലാക്കുന്നുവെന്നും സെന്‍ട്രല്‍ കോം ആരോപിച്ചു. ഇറാന്‍ നടത്തിയ ആക്രമണം അനാവശ്യവും അപകടകരവും വെടിനിര്‍ത്തലിന്റെ വ്യക്തമായ ലംഘനവുമായിരുന്നുവെന്ന് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
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ശ്രീനു എസ്
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