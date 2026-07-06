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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 6 July 2026 (19:54 IST)

വ്യാജ ഫ്‌ലിപ്പ്കാര്‍ട്ട് 'GOAT' സെയില്‍ തട്ടിപ്പ്: സൈബര്‍ തട്ടിപ്പിനെതിരെ കേരള പോലീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

Fake Flipkart 'GOAT' Sale Scam
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (19:54 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (19:57 IST)
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ഫ്‌ലിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെ 'GOAT' (Greatest of All Time) സെയിലിന്റെ പേരില്‍ വ്യാജ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പേജുകളും പരസ്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന പുതിയൊരു സൈബര്‍ തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് കേരള പോലീസ്  മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. സംശയം തോന്നാതെ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിനായി 'Flipkart GOAT SALE', 'Goat Sale Live', 'Offers Sale', 'FK Goats Offer's' തുടങ്ങിയ പേരുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്‌ലിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടുകളെപ്പോലെ തോന്നിക്കുന്ന വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകള്‍ തട്ടിപ്പുകാര്‍ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.
 
വ്യാജ പേജുകള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍, ലാപ്ടോപ്പുകള്‍, മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജെറ്റുകള്‍ തുടങ്ങിയ വിലകൂടിയ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നവരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിനായി അസാധാരണമാംവിധം കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പരസ്യം ചെയ്യുന്നു. പരസ്യങ്ങളില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കളെ ഫ്‌ലിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെ ഔദ്യോഗിക പോര്‍ട്ടലിനോട് സാമ്യമുള്ള വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കോ സ്വകാര്യ വാട്ട്സ്ആപ്പ് നമ്പറുകളിലേക്കോ റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു. 'പരിമിതമായ സ്റ്റോക്ക്' അല്ലെങ്കില്‍ ഓഫര്‍ അവസാനിക്കാന്‍ പോകുന്നു എന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍ വഴി തട്ടിപ്പുകാര്‍ തെറ്റായ ഒരു അടിയന്തിരബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയും ബുക്കിംഗ് ചാര്‍ജുകള്‍, മുന്‍കൂര്‍ പേയ്മെന്റുകള്‍, ഡെലിവറി ഫീസ് അല്ലെങ്കില്‍ സ്ഥിരീകരണ ചാര്‍ജുകള്‍ എന്നിവയായി പണം കൈമാറാന്‍ ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 
 
പണം ലഭിച്ചതിനുശേഷം തട്ടിപ്പുകാര്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെടുകയോ അധിക പേയ്മെന്റുകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ബന്ധപ്പെടാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാകുകയോ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു. ഫേസ്ബുക്ക്, ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം, വാട്ട്സ്ആപ്പ്, ടെലിഗ്രാം തുടങ്ങിയ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന ഓഫറുകള്‍ ശരിയായ പരിശോധനയില്ലാതെ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് പോലീസ് പൊതുജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചു. ഫ്‌ലിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയോ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയോ മാത്രമേ ഉപഭോക്താക്കള്‍ ഓഫറുകളുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കാവൂ. കൂടാതെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ലഭിക്കുന്ന ലിങ്കുകള്‍ വഴി പേയ്മെന്റുകള്‍ നടത്തുന്നതോ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ പങ്കിടുന്നതോ ഒഴിവാക്കണം. 
 
അജ്ഞാത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കോ യുപിഐ ഐഡികളിലേക്കോ പണം കൈമാറരുതെന്നും ഒടിപികള്‍, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങള്‍, ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കില്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് നമ്പറുകള്‍, സിവിവി അല്ലെങ്കില്‍ പിന്‍ പോലുള്ള രഹസ്യ വിവരങ്ങള്‍ ആരുമായും പങ്കിടരുതെന്നും ആളുകളോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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