കെഎസ്ആര്ടിസി വനിതാ കണ്ടക്ടര്മാര്ക്ക് ശമ്പളത്തോടെയുള്ള ആര്ത്തവ അവധി: കേരള ഹൈക്കോടതി മൂന്ന് മാസത്തെ സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചു
കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കോര്പ്പറേഷനില് (കെഎസ്ആര്ടിസി) ജോലി ചെയ്യുന്ന വനിതാ കണ്ടക്ടര്മാര്ക്ക് ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ ആര്ത്തവാവധി അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹര്ജിയില് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില് തീരുമാനമെടുക്കാന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനോട് കേരള ഹൈക്കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചു. വനിതാ കണ്ടക്ടര്മാര് സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജിയില് എല്ലാ മാസവും രണ്ട് ദിവസത്തെ ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ ആര്ത്തവാവധി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില് ഈ ആവശ്യത്തില് തീരുമാനമെടുക്കാന് കോടതി സര്ക്കാരിനോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
വനിതാ കണ്ടക്ടര്മാര് പലപ്പോഴും ഒരു ദിവസം എട്ട് മുതല് 16 മണിക്കൂര് വരെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും, ആ സമയത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും തിരക്കേറിയ ബസുകളില് നില്ക്കുകയാണെന്നും ഇത് ആര്ത്തവത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ശാരീരികമായി വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഹര്ജിക്കാര് വാദിച്ചു. ബീഹാര്, ഒഡീഷ, കര്ണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ത്രീകള്ക്ക് സമാനമായ ആര്ത്തവ അവധി ആനുകൂല്യങ്ങള് ഇതിനകം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അവര് കെഎസ്ആര്ടിസി ജീവനക്കാര്ക്കും സമാനമായ ഒരു നയം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.