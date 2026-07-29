'വൈറലായ കുംഭമേള പെണ്കുട്ടിയെ മധ്യപ്രദേശ് പോലീസിന് കൈമാറരുത്': സംരക്ഷണ ഉത്തരവുമായി കേരള ഹൈക്കോടതി
കൊച്ചി: പ്രയാഗ്രാജ് കുംഭമേളയിലൂടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ശ്രദ്ധേയയായ യുവതിയെ കോടതിയുടെ വ്യക്തമായ അനുമതിയില്ലാതെ മധ്യപ്രദേശ് പോലീസിനോ മറ്റേതെങ്കിലും കക്ഷിക്കോ കൈമാറുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് സംസ്ഥാന അധികൃതരോടും നിയമപാലകരോടും കേരള ഹൈക്കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചു. പെണ്കുട്ടിയെ ഉടന് തന്നെ മധ്യപ്രദേശ് അധികൃതര്ക്ക് കൈമാറാന് കേരള സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയോട് നാഷണല് കമ്മീഷന് ഫോര് ഷെഡ്യൂള്ഡ് ട്രൈബ്സ് (NCST) നിര്ദ്ദേശിച്ചിരുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞതിനെത്തുടര്ന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യന് തോമസ് ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
പെണ്കുട്ടി നിലവില് താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള നിയമപാലകര്ക്ക് കര്ശന നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കാന് കോടതി സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനോട് ഉത്തരവിട്ടു. പെണ്കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച ഹര്ജി പരിഗണനയിലിരിക്കെ അവളുടെ സമ്മതമില്ലാതെയോ വ്യക്തമായ കോടതി അനുമതിയില്ലാതെയോ അവളെ കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറ്റുന്നില്ലെന്ന് അധികൃതര് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു.