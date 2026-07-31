ഇന്ത്യയില്‍ E20 ഇന്ധനം പെട്രോളിനേക്കാള്‍ വിലകുറഞ്ഞതല്ല; കാരണം ഇതാണ്

ഇന്ത്യയില് E20 ഇന്ധനം പെട്രോളിനേക്കാള് വിലകുറഞ്ഞതല്ല; കാരണം ഇതാണ്
ഇന്ത്യന് കര്ഷകര്ക്ക് ന്യായമായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കാന് എത്തനോള് തന്നെ ലാഭകരമായ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നതിനാല് E20 പരമ്പരാഗത പെട്രോളിനേക്കാള് വിലകുറഞ്ഞതാവില്ലെന്ന് സര്ക്കാര് പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ചോളം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എത്തനോള് ലിറ്ററിന് ഏകദേശം 71.86 രൂപയ്ക്ക് സംഭരിക്കുന്നു. ജിഎസ്ടി, ഗതാഗതം, സംഭരണം, കൈകാര്യം ചെയ്യല് ചെലവുകള്ക്ക് പുറമെയാണിത്. അന്താരാഷ്ട്ര അസംസ്കൃത എണ്ണ വില ബാരലിന് ഏകദേശം 70ഡോളര് ആയിരിക്കുമ്പോള് E20 ഉത്പാദിപ്പിക്കാന് ശുദ്ധമായ പെട്രോളിനേക്കാള് കൂടുതല് ചിലവ് വരുമെന്ന് സര്ക്കാര് പറയുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും ആഗോള അസംസ്കൃത എണ്ണ വില ബാരലിന് ഏകദേശം 120-130 ഡോളറായി ഉയര്ന്നാല് എത്തനോള് വിലകുറഞ്ഞ ഘടകമായി മാറും. ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം പെട്രോളിന്റെ വില കുറയ്ക്കുക എന്നതല്ല, മറിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വിലയില് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള ചാഞ്ചാട്ടം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് എത്തനോള് മിശ്രിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സര്ക്കാര് വാദിക്കുന്നു. ഇന്ന് വില്ക്കുന്ന ഓരോ ലിറ്റര് പെട്രോളിന്റെയും ഏകദേശം 20% ആഭ്യന്തരമായി ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എത്തനോള് ആയതിനാല്, ഇന്ധനത്തിന്റെ ആ ഭാഗം ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘര്ഷങ്ങള്, ആഗോള വിതരണ തടസ്സങ്ങള് എന്നിവയില് നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.
ആഗോള എണ്ണ വിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ചില്ലറ വില്പ്പന ഇന്ധന വില വര്ദ്ധനവ് നിയന്ത്രിക്കാന് ഇത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുകയും ആഭ്യന്തര എത്തനോള് ഉല്പ്പാദകരെയും കര്ഷകരെയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും സര്ക്കാര് വാദിക്കുന്നു.