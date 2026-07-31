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  4. Women hides MDMA in menstrual cup arrested with partner in ernakulam
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 31 July 2026 (13:27 IST)

സ്വകാര്യഭാഗത്ത് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിനുള്ളിൽ എംഡിഎംഎ ഒളിച്ചുകടത്ത്, യുവതിയും സുഹൃത്തും പിടിയിൽ

Menstrual Cup, MDMA, Kerala News, kerala Drug Case
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (12:56 IST)
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മെന്‍സ്ട്രല്‍ കപ്പിനുള്ളില്‍ എംഡിഎംഎ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച യുവതിയും സുഹൃത്തും പിടിയില്‍. ആലപ്പുഴ തൃക്കുന്നപ്പുഴ കോട്ടേമുറി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റാഫി(29), ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനി സരിത(30) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവരില്‍ നിന്ന് 94.032 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ എക്‌സൈസ് പിടിച്ചെടുത്തു. വിപണിയില്‍ ലക്ഷങ്ങള്‍ വിലവരുന്നതാണിത്.
 
 ബെംഗളുരുവില്‍ നിന്ന് വന്‍തോതില്‍ ലഹരിവസ്തുക്കള്‍ വാങ്ങി എറണാകുളത്തെയും ആലപ്പുഴയിലെയും വിവിധ ലോഡ്ജുകളില്‍ മുറിയെടുത്ത് വില്പന നടത്തുന്നതായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും ശൈലി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി ഇവര്‍ എക്‌സൈസ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. എറണാകുളം സൗത്തിലുള്ള ലോഡ്ജില്‍ നിന്ന് 65.27 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി മുഹമ്മദ് ഷാഫിയെയാണ് എക്‌സൈസ് സംഘം ആദ്യം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. മെന്‍സ്ട്രുവല്‍ കപ്പില്‍ എംഡിഎംഎ നിറച്ച് ഒരു ഭാഗം പശവെച്ച് അടച്ച് ഇത് സ്വകാര്യഭാഗത്ത് ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തുകയായിരുന്നു സരിത ചെയ്തിരുന്നത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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