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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Updated : Friday, 31 July 2026 (12:08 IST)

മുഖ്യമന്ത്രി കള്ളം പറയുന്നോ?, പി എം ശ്രീയിൽ കേരളത്തിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്മാറാം!

പദ്ധതി ഒപ്പിട്ട് ഫണ്ട് വാങ്ങികഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്മാറല്‍ അസാധ്യമാണെന്നാണ് യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്.

VD Satheesan
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (12:08 IST)
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പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയില്‍ നിന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്മാറുകയോ ഒപ്പിടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നഷ്ടമാകും. കേരളം എം ഒ യു ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതിന് ശേഷം സ്‌കൂളുകളുടെ പട്ടിക നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. അബ്ദുള്‍ വഹാബ് എം പിയുടെ ചോദ്യത്തിന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ജയന്ത് ചൗധരിയാണ് മറുപടി നല്‍കിയത്.
 
 പദ്ധതി ഒപ്പിട്ട് ഫണ്ട് വാങ്ങികഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്മാറല്‍ അസാധ്യമാണെന്നാണ് യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതിന് നേര്‍ വിപരീതമാണ് കേന്ദ്രം നല്‍കിയിരിക്കുന്ന മറുപടി. പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും പിന്മാറാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് ഓപ്ഷനുണ്ടെന്നതാണ് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയത്.
 
ഫണ്ട് നല്‍കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളുടെയും ലിസ്റ്റ് ജയന്ത് ചൗധരി പുറത്തുവിട്ടു. ഇതില്‍ കേരളത്തിന്റെ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയാല്‍ സംസ്ഥാന പാഠ്യപദ്ധതി അതുപോലെ നടപ്പാക്കാനാകില്ല. കേന്ദ്രം നിര്‍ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പാഠ്യപദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. പിഎം ശ്രീ നടപ്പാക്കിയാല്‍ ബിജെപി- ആര്‍എസ്എസ് അജണ്ടകള്‍ക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്നും അത്തരം പാഠ്യപദ്ധതികള്‍ പഠിപ്പിക്കില്ലെന്നുമാണ് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ദേശീയ വിദ്യഭ്യാസ നയം 2020 പ്രകാരം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഏത് ഘടനയാണോ നിര്‍ണയിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചാകും പാഠപുസ്തകം.ALSO READ: അമിത് ഷാ എവിടെ?, മറുപടി വേണം, ഇന്നും ബഹളം തുടരാൻ പ്രതിപക്ഷം: രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ അവകാശലംഘന നോട്ടീസുമായി ബിജെപി
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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