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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 31 July 2026 (13:03 IST)

നീറ്റ് പ്രതിഷേധം : കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ പിൻവലിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി, ഡിജിപിക്ക് നിർദേശം നൽകി

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (12:54 IST)
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ദില്ലിയിലെ നീറ്റ് സമരത്തിന് ഐക്യദാര്‍ഡ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസുകള്‍ പിന്‍വലിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. എത്ര കേസുകളുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ഡിജിപിക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്‍ അടക്കമുല്ല നേതാക്കള്‍ നല്‍കിയ പരാതികള്‍ കണക്കിലെടുത്താണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം. കേസുകള്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നല്‍കിയ കത്ത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കൈമാറിയെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
 
അതേസമയം ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി ജയിലുകളിലും പരിശോധന നടക്കുന്നതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ജയില്‍, പോലീസ് സംയുക്ത പരിശോധനയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്. പി എം ശ്രീ പദ്ധതിയില്‍ ആദ്യം ഒപ്പിട്ടത് സിപിഎമ്മാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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