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CJP Protest in Delhi: മുൾമുനയിൽ മോദി ഭരണകൂടം; 'പാറ്റ'കളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനു പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് എത്തി
കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്
Abhijith Deepke - CJP Protest
CJP Protest in Delhi: ഇന്ന് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി'യുടെ പ്രതിഷേധം ഇരമ്പും. സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെ രാവിലെ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തി. അംബേദ്കറിന്റെ പുസ്തകം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് അഭിജീത് വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തേക്ക് വന്നത്.
കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധത്തിനു അനുമതി ലഭിച്ചതിനാൽ അഭിജീത് ദീപ്കെ പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകില്ല. രാവിലെ ഒൻപതിനു പ്രതിഷേധം തുടങ്ങുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രാവിലെ 7.37നാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ വിവരം അഭിജീത് ദീപ്കെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ വിവരം സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ അഭിജീത് ദീപ്കെയിൽ നിന്ന് പൊലീസ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും അഭിജീത് ദീപ്കെ പുറത്തിറങ്ങാൻ വൈകിയതോടെ ജന്തർ മന്തറിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സിജെപിയുടെ പ്രതിഷേധ പരിപാടി വൈകിയേക്കും.
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7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.