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  4. Wind speed reaching 80 kmph and thunderstorms likely in 19 states
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 6 June 2026 (09:27 IST)

19 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ 80 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നല്‍ മഴയ്ക്കും സാധ്യത; ഐഎംഡി പ്രവചനം

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BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 6 Jun 2026 (09:27 IST) Updated: Sat, 6 Jun 2026 (09:29 IST)
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19 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇടിമിന്നലിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതായി ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (IMD) പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ചില പ്രദേശങ്ങളില്‍ കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറില്‍ 60 മുതല്‍ 80 കിലോമീറ്റര്‍ വരെയാകാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി മലയോര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കനത്ത മഴ പെയ്യുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഏജന്‍സി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാത്രകള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും പുതിയ കാലാവസ്ഥാ അപ്ഡേറ്റുകള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ യാത്രക്കാരോട് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.
 
മധ്യ പാകിസ്ഥാനിലും അതിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ രാജസ്ഥാനിലും താഴ്ന്ന ട്രോപോസ്‌ഫെറിക് തലങ്ങളില്‍ നിലവില്‍ ഒരു പ്രേരിത ചുഴലിക്കാറ്റ് രക്തചംക്രമണം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും താഴ്ന്നതും മധ്യവുമായ ട്രോപോസ്‌ഫെറിക് തലങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ മറ്റൊരു ചുഴലിക്കാറ്റ് രക്തചംക്രമണം വ്യാപിക്കുന്നു.
 
കേരളം, കര്‍ണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ അടുത്ത ഏഴ് ദിവസങ്ങളില്‍ കനത്തതോ അതിശക്തമായതോ ആയ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തില്‍ ജൂണ്‍ 6, 7 തീയതികളില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ അതിശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചേക്കാം. ജൂണ്‍ 5 ന് തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണ്‍ കൂടുതല്‍ മുന്നേറി, കര്‍ണാടക, തമിഴ്നാട്, ഗോവ എന്നിവയുടെ കൂടുതല്‍ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അടുത്ത 48 മുതല്‍ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ മണ്‍സൂണ്‍ മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, അറബിക്കടല്‍, വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഇന്ത്യ എന്നിവയുടെ അധിക ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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