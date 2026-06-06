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പാക് അധീന കശ്മീരിലെ റാവല്കോട്ടില് സാധാരണക്കാര്ക്ക് നേരെ പാകിസ്ഥാന് സൈന്യം വെടിയുതിര്ത്തു; ജെഎഎസി നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഖൈഗ്ല ബര്മ്മ പാലത്തിന് സമീപം റാവലകോട്ടില് സാധാരണക്കാര്ക്ക് നേരെ പാകിസ്ഥാന് സൈന്യം വെടിയുതിര്ക്കുകയും ഷഹസൈബ് ഹബീബ് കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടര്ന്ന് സംഘര്ഷഭരിതമായി പാക് അധിനിവേശ ജമ്മു കശ്മീരില് (പിഒജെകെ). ജമ്മു കശ്മീര് അവാമി ആക്ഷന് കമ്മിറ്റി (ജെഎഎസി) യുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമായിരുന്നു ഹബീബ്. സംഭവത്തില് നിരവധി പേര്ക്കും പരിക്കേറ്റു.
റാവലകോട്ടിലെ കമാന്ഡ് മിലിട്ടറി ആശുപത്രിക്ക് പുറത്ത് ഹബീബിന്റെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് പൊതുജന പ്രതിഷേധത്തിനു കാരണമായി. രാത്രി വൈകി നടത്തിയ നടപടിയില് പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ഉന്നത നേതാക്കളെ അധികൃതര് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. ഇത് സംഘര്ഷം രൂക്ഷമാക്കി. കൊലപാതകത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തവും നീതിയും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രകടനക്കാര് രംഗത്തെത്തിയതോടെ സംഭവം വ്യാപകമായ രോഷത്തിന് കാരണമായി.
ജൂണ് 09 ന് ജെഎഎസി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രതിഷേധ മാര്ച്ചിന് മുന്നോടിയായി ടെലികോം, ഇന്റര്നെറ്റ് സേവനങ്ങള് താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാന് ഫെഡറല് പോലീസിന്റെയും പാകിസ്ഥാന് റേഞ്ചേഴ്സിന്റെയും കൂടുതല് പേര് മുസാഫറാബാദില് എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.വിനോദസഞ്ചാരികള് പ്രദേശം വിട്ടുപോകണമെന്നും ജൂണ് 20 വരെ അവരുടെ യാത്രകള് ആസൂത്രണം ചെയ്യരുതെന്നും അധികൃതര് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.