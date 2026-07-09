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മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ കൃത്യമായി ഇല്ല, സർക്കാരിനു അലംഭാവം; വിമർശിച്ച് പിണറായി
മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിനു വീഴ്ചയുണ്ടായി. ഏകോപനത്തിലും തകരാർ സംഭവിച്ചു
Pinarayi Vijayan
വയനാട് കള്ളാടിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാരിനു പൂർണ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ അപകടത്തിനു കാരണം സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ജാഗ്രത കുറവാണെന്നും പിണറായി വിമർശിച്ചു.
മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിനു വീഴ്ചയുണ്ടായി. ഏകോപനത്തിലും തകരാർ സംഭവിച്ചു. രണ്ട് ദിവസമായി വയനാട്ടിൽ ശക്തമായ മഴയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മുൻകരുതലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപകടം ഉണ്ടായ ശേഷമാണ് റെഡ് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു.
അതിതീവ്ര മഴ ഉണ്ടായിട്ടും അപകട മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയില്ല എന്നതിൽ അലംഭാവം ഉണ്ടായി. ആളുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് കാണേണ്ട കാര്യം. മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സർക്കാരും ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങളും യഥാസമയം അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിമർശിച്ചു.
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മതം മാറിയവര്ക്ക് സംവരണം വേണം; ഹൈക്കോടതി വിധിയ്ക്കെതിരെ തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര് സുപ്രീം കോടതിയില്
മതം മാറിയവര്ക്ക് സംവരണം വേണമെന്ന് തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര്. ഹൈക്കോടതി വിധിയ്ക്കെതിരെ തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര് സുപ്രീം കോടതിയില് ഹര്ജി നല്കി. മതം മാറിയവര്ക്ക് പിന്നോക്ക സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിന് അര്ഹത ഉണ്ടാവില്ലെന്ന മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെയാണ് തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര് സുപ്രീംകോടതിയില് ഹര്ജി നല്കിയത്.