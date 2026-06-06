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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 6 June 2026 (08:07 IST)

ഇനി പെട്രോളിനേക്കാള്‍ വിലക്കുറവില്‍ ഇന്ധനം ലഭിക്കും; മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കി

Indian oil corporation,Petroleum, LPG,India News
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 6 Jun 2026 (08:07 IST) Updated: Sat, 6 Jun 2026 (08:09 IST)
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രാജ്യവ്യാപകമായി പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില വെറും 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ നാല് തവണ വര്‍ദ്ധിച്ചു. ഇത് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് കനത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവച്ചു. ഇന്ധനവിലയിലെ വര്‍ദ്ധനവ് ദൈനംദിന അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലയിലും വര്‍ദ്ധനവിന് കാരണമായി. പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വിലകള്‍ കുറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഡല്‍ഹിയിലെ യാത്ര ഇനി അത്ര ചെലവേറിയതായിരിക്കില്ല. 
 
ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ ഡല്‍ഹിയില്‍ പെട്രോളിനേക്കാള്‍ ഏകദേശം 20രൂപ കുറവ് വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു തരം ഇന്ധനം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സുഗമമാക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ E-85 ഇന്ധന സ്റ്റേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു. പുസ റോഡിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ ഔട്ട്ലെറ്റില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷന്‍ കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിംഗ് പുരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
 
E-85 ഇന്ധനം എന്താണ്?
 
E85 എഥനോള്‍ കലര്‍ത്തിയ ഒരു ബദല്‍ ഇന്ധനമാണ്. E85 എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ധനത്തില്‍ ഏകദേശം 85% എത്തനോള്‍, 15% പെട്രോള്‍ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. പെട്രോളില്‍ ഉയര്‍ന്ന അളവില്‍ എത്തനോള്‍ കലര്‍ത്തുന്നത് അസംസ്‌കൃത എണ്ണയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നു. അസംസ്‌കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി കുറച്ചാലും ഇന്ധനക്ഷാമം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ ആഭ്യന്തരമായി എത്തനോള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാല്‍ ഇറക്കുമതി തീരുവകളൊന്നും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നില്ല. ഈ നീക്കം പെട്രോള്‍ വില കുറയ്ക്കാന്‍ മാത്രമല്ല കര്‍ഷകരുടെ ലാഭം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും.
 
വില വ്യത്യാസം എന്താണ്?
 
E-85 ഇന്ധനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്രോളിനേക്കാള്‍ 20രൂപ വരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇത് ലഭ്യമാകും. നിലവില്‍, തലസ്ഥാനമായ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇതിന്റെ വില ലിറ്ററിന് 82.12 രൂപ ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍, ലഭ്യമായ E-20 പെട്രോളില്‍ 20 ശതമാനം എത്തനോള്‍, 80 ശതമാനം പെട്രോള്‍ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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