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ഇറാന്റെ പട്ടികയില് ഞാന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്: എയര്ഫോഴ്സ് വണ്ണിന് വലിയ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ട്രംപ്
ഇറാന് തനിക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഇറാന്റെ പട്ടികയില് താന് 'നമ്പര് 1' ആണെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് വ്യാഴാഴ്ച അവകാശപ്പെട്ടു. എയര്ഫോഴ്സ് വണ് വിമാനത്തില് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് അവരുടെ സീറ്റുകള്ക്ക് സമീപമുള്ള ബ്ലൈന്റുകള് അടയ്ക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
ഇറാനില് നിന്ന് ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ടോ എന്ന് റിപ്പോര്ട്ടര് യുഎസ് പ്രസിഡന്റിനോട് ചോദിച്ചു. അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: എനിക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഭീഷണിയുണ്ട്. അവരുടെ പട്ടികയില് ഞാന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.'' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തുര്ക്കിയിലെ നാറ്റോ ഉച്ചകോടിയില് പങ്കെടുത്ത ശേഷം ഖത്തര് സമ്മാനിച്ചതും പുതുക്കിപ്പണിതതുമായ പുതിയ ചുവപ്പ്, വെള്ള, നേവി നീല ജെറ്റിന് പകരം ട്രംപ് ഒരു പഴയ കുഞ്ഞു നീല എയര്ഫോഴ്സ് വണ് വിമാനത്തില് പറന്നതായി വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ എപി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ഖത്തര് സമ്മാനിച്ച ഒരു പുതിയ എയര്ഫോഴ്സ് വണ് ജെറ്റായ ബോയിംഗ് കമ്പനി 747-8 വിമാനത്തിലാണ് ട്രംപ് ഉച്ചകോടിക്കായി അങ്കാറയിലേക്ക് പോയത്. എന്നാല് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച ജെറ്റ് പ്രസിഡന്റ് യുകെയിലെ മില്ഡന്ഹാള് എയര്ഫോഴ്സ് ബേസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അയച്ചതായി ബ്ലൂംബെര്ഗ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. പഴയ എയര്ഫോഴ്സ് വണ്ണിലാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് അങ്കാറയില് നിന്ന് യുകെയിലേക്ക് പറന്നത്.
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ഇറാന്റെ പട്ടികയില് ഞാന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്: എയര്ഫോഴ്സ് വണ്ണിന് വലിയ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ട്രംപ്
മതം മാറിയവര്ക്ക് സംവരണം വേണം; ഹൈക്കോടതി വിധിയ്ക്കെതിരെ തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര് സുപ്രീം കോടതിയില്
മതം മാറിയവര്ക്ക് സംവരണം വേണമെന്ന് തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര്. ഹൈക്കോടതി വിധിയ്ക്കെതിരെ തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര് സുപ്രീം കോടതിയില് ഹര്ജി നല്കി. മതം മാറിയവര്ക്ക് പിന്നോക്ക സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിന് അര്ഹത ഉണ്ടാവില്ലെന്ന മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെയാണ് തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര് സുപ്രീംകോടതിയില് ഹര്ജി നല്കിയത്.