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വിഴിഞ്ഞം സ്വര്ണ്ണപ്പണയ തട്ടിപ്പ് : സിന്ധുവിന്റെ ഒറ്റ അക്കൗണ്ടില് നടന്നത് ഒന്നരകോടിയുടെ ഇടപാട്, ലഭിച്ചത് 17 പരാതികള്, 175 പവന് തട്ടിയെടുത്തു
സ്വര്ണപണയ തട്ടിപ്പില് 2 യുവതികള് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി സിന്ധുകുമാരിയുടെ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ മാത്രം നടന്നത് ഒന്നരകോടിയുടെ ഇടപാടെന്ന് പോലീസ്. ഒരു ബാങ്കില് മാത്രം പ്രതിക്ക് 4 അക്കൗണ്ടുകളും മറ്റ് ബാങ്കുകളില് 2 അക്കൗണ്ടുമുണ്ട്. നിലവില് 17 പരാതികളാണ് സിന്ധുവിനെതിരെയുള്ളത്. 175 പവനിലേറെ തട്ടിയെടുത്തതായാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. വസ്തു ആധാരം കയ്ക്കലാക്കിയും പണം തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതിയുണ്ട്.
വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയില് വാങ്ങാനായി പോലീസ് അടുത്തയാഴ്ച അപേക്ഷ നല്കും. ഇവരോട് അടുപ്പമുള്ളവരിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കും. തട്ടിപ്പിനിരയായ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരികളായ നെല്ലിവിള ജയ ഭവനില് അഞ്ജു (28), വെങ്ങാനൂര് ചാവടിനട രാജീവ് സദനില് ഐശ്യര്യ(32) എന്നിവര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു. കൂടുതല് പരാതികള് വരുന്ന സാഹചര്യത്തില് കേസ് ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയേക്കും.