Assembly Election 2026: അസം, കേരളം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇന്ന് ഒറ്റ ഘട്ടത്തില്‍ വോട്ടെടുപ്പ്

Kerala assembly elections, Kerala Elections, Kerala News
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 9 ഏപ്രില്‍ 2026 (08:39 IST)
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സീസണിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് കേരളം, അസം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വ്യാഴാഴ്ച ഒറ്റ ഘട്ടമായി വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. വോട്ടെടുപ്പ് രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ നീണ്ടുനില്‍ക്കും. മെയ് 4 ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും. 126 അംഗ അസം നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞതാണ്. തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

കേരളത്തിലെ 140 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മൂന്ന് മുന്നണികള്‍ തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്: സിപിഐ (എം) നയിക്കുന്ന എല്‍ഡിഎഫ്, കോണ്‍ഗ്രസ് നയിക്കുന്ന യുഡിഎഫ്, ബിജെപി നയിക്കുന്ന എന്‍ഡിഎ. പുതുച്ചേരിയിലെ 30 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം നിലവില്‍ ഭരിക്കുന്നത് ഓള്‍ ഇന്ത്യ എന്‍.ആര്‍. കോണ്‍ഗ്രസ് (എ.ഐ.എന്‍.ആര്‍.സി) നയിക്കുന്ന സഖ്യമാണ്.

കൂടാതെ, ഗുജറാത്ത്, കര്‍ണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, നാഗാലാന്‍ഡ്, ത്രിപുര എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിരവധി നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്നു. കര്‍ണാടകയിലെ ദാവന്‍ഗെരെ സൗത്ത്, ബാഗല്‍കോട്ട് മണ്ഡലങ്ങള്‍, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എംഎല്‍എയും മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അജിത് പവാര്‍ വിമാനാപകടത്തില്‍ മരിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഒഴിവുവന്ന ബാരാമതി സീറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രധാന മത്സരങ്ങള്‍.


