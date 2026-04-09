വ്യാഴം, 9 ഏപ്രില്‍ 2026
Kerala Assembly Election 2026 Live Updates: സംസ്ഥാനത്ത് വിധിയെഴുത്ത് തുടങ്ങി

തുടർച്ചയായി രണ്ട് ടേമുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ എൽഡിഎഫ് ഹാട്രിക് നേട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്താനാണ് യുഡിഎഫ് പ്രതീക്ഷ

Kerala Assembly Election 2026 Live Updates, Kerala Election 2026, Kerala Voting, Election Polling
രേണുക വേണു| Last Modified വ്യാഴം, 9 ഏപ്രില്‍ 2026 (07:22 IST)
Kerala Election 2026

Kerala Assembly Election 2026 Live Updates: സംസ്ഥാനത്ത് പോളിങ് തുടങ്ങി. രാവിലെ തന്നെ വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ടനിരയാണ് പോളിങ് ബൂത്തുകൾക്കു മുന്നിൽ. രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണു വോട്ടെടുപ്പ്. 53,984 സർവീസ് വോട്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ 2,71,96,936 സമ്മതിദായകരാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. 140 മണ്ഡലങ്ങളിലായി 30,495 ബൂത്തുകളിലാണു വോട്ടെടുപ്പ്.

തുടർച്ചയായി രണ്ട് ടേമുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ എൽഡിഎഫ് ഹാട്രിക് നേട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്താനാണ് യുഡിഎഫ് പ്രതീക്ഷ. പതിനാറാം നിയമസഭയിലേക്കുള്ള 140 പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് കേരളം വിധിയെഴുതുന്നത്.

883 സ്ഥാനാർഥികളാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. മേയ് നാലിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ.

പ്രീ പോൾ സർവേകളെല്ലാം എൽഡിഎഫിനു തുടർച്ചയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് മലയാളം, റിപ്പോർട്ടർ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, സിഎൻഎൻ - ന്യൂസ് 18 എന്നിവരുടെ പ്രീ പോൾ സർവേകളിൽ എൽഡിഎഫിനാണ് മേൽക്കൈ.


