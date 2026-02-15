VD Satheesan: തഴഞ്ഞത് കെ.സി.വേണുഗോപാല്‍ ഇടപെട്ട്, ചെന്നിത്തലയ്ക്കു 'പവര്‍'; സതീശന്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടു, പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് !

രേണുക വേണു|
Last Modified ഞായര്, 15 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:15 IST)
VD Satheesan: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ കോണ്ഗ്രസില് വി.ഡി.സതീശനെതിരെ പടയൊരുക്കം. പ്രചാരണ കമ്മിറ്റിയിലും പ്രകടനപത്രിക കമ്മിറ്റിയിലും സതീശനെ അനുകൂലിക്കുന്നവര്ക്കു സ്ഥാനമില്ല. എ, ഐ ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കു കൃത്യമായ പ്രാതിനിധ്യം നല്കിയാണ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരണം.
എഐസിസി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ കമ്മിറ്റിയില് ഐ ഗ്രൂപ്പ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് ചെയര്മാന്. സതീശനുമായി ഇടഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ശശി തരൂര് കോ.ചെയര്മാനും ഷാഫി പറമ്പില് കണ്വീനറുമാണ്. പ്രകടനപത്രിക കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന് എ ഗ്രൂപ്പ് നേതാവ് ബെന്നി ബെഹനാന് ആണ്. കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷ് കോ.ചെയര്മാന്.
പ്രചാരണ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഹൈബി ഈഡന്, റോജി എം ജോണ്, മാത്യു കുഴല്നാടന്, സി.ആര്.മഹേഷ്, രമ്യ ഹരിദാസ്, എം.ലിജു, ദീപ്തി മേരി വര്ഗീസ് തുടങ്ങിയവരെല്ലാം വി.ഡി.സതീശനുമായി അത്ര നല്ല ബന്ധത്തിലുള്ള നേതാക്കളല്ല. മാത്രമല്ല ഇവരെല്ലാം രമേശ് ചെന്നിത്തലയോടു വളരെ അടുപ്പത്തിലുമാണ്. കോണ്ഗ്രസിനെ തന്റെ വരുതിയിലാക്കാന് സതീശന് നീക്കങ്ങള് നടത്തുന്നതായി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചത് എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാല് ആണ്. വേണുഗോപാലിന്റെ ഇടപെടലാണ് പ്രചാരണ കമ്മിറ്റിയിലും പ്രകടന പത്രിക കമ്മിറ്റിയിലും സതീശന് അനുകൂലികള് വരാത്തതിനു കാരണം. ഡീന് കുര്യാക്കോസും ജെബി മേത്തറുമാണ് പ്രകടനപത്രിക കമ്മിറ്റിയിലുള്ളത്.
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്ഥി ആരായിരിക്കുമെന്നതിനെ ചൊല്ലി തര്ക്കം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് എഐസിസി നേരിട്ടു ഇടപെട്ട് സതീശനെ ഒതുക്കാന് നീക്കങ്ങള് നടത്തുന്നത്. കെ.സി.വേണുഗോപാലിന്റെ പൂര്ണ പിന്തുണ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കുണ്ട്. വേണുഗോപാലും നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചേക്കും. സതീശന് തഴഞ്ഞ കെ.സുധാകരനു പരിഗണന നല്കാനും കെ.സി.വേണുഗോപാല് ദേശീയ നേതൃത്വത്തില് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തുമെന്നാണ് വിവരം.