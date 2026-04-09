വ്യാഴം, 9 ഏപ്രില്‍ 2026
കാട്ടാക്കടയില്‍ നവജാത ശിശുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; 21കാരിയായ അമ്മ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 9 ഏപ്രില്‍ 2026 (09:12 IST)
തിരുവനന്തപുരം: പൂഴനാട് നവജാത ശിശുവിനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ 21 കാരിയെ 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു. ഏപ്രില്‍ 5 ഞായറാഴ്ചയാണ് പ്രതിയായ ഷംന വീട്ടില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയത്. പ്രസവശേഷം ഉടന്‍ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്ത് ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ച ശേഷം കുട്ടിയെ കൈകൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു.

സംഭവം മറച്ചുവെക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില്‍ മൃതദേഹം ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റില്‍ പൊതിഞ്ഞ് കട്ടിലിനടിയില്‍ ഒളിപ്പിച്ചു. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഷംനയുടെ ഭര്‍ത്താവും ഇറച്ചിക്കട ജീവനക്കാരനുമായ അല്‍താഫ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതോടെ സ്ഥിതി മാറി. കനത്ത രക്തസ്രാവവും വയറുവേദനയും കാരണം ഭാര്യ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ കിടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയ അദ്ദേഹം അവളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഏര്‍പ്പാട് ചെയ്തു. ഭാര്യയുടെ ചെരുപ്പ് എടുക്കാന്‍ കിടപ്പുമുറിയില്‍ കയറിയ അല്‍ത്താഫ് ഫര്‍ണിച്ചറുകള്‍ക്കടിയില്‍ ഒളിപ്പിച്ച നിലയില്‍ രക്തം പുരണ്ട കെട്ട് കണ്ടെത്തിയപ്പോഴാണ് യാദൃശ്ചികമായി കുറ്റകൃത്യം കണ്ടെത്തിയത്. കുഞ്ഞിനെയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും കുട്ടി മരിച്ചതായി
സ്ഥിരീകരിച്ചു. മൃതദേഹത്തിന്റെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയില്‍ തന്നെ കൊലപാതത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു.

ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഇതിനകം രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉള്ളതിനാല്‍ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ പോറ്റാന്‍ കഴിവില്ലാത്തതിനാലാണ് കുറ്റകൃത്യം നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് ഷംനയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം ഗര്‍ഭധാരണത്തെക്കുറിച്ച് താനോ കുടുംബാംഗങ്ങളോ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നാണ് അല്‍ത്താഫ് വാദിക്കുന്നത്. ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്ത ശേഷം ഷംനയെ ആര്യങ്കോട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രതി നിലവില്‍ റിമാന്‍ഡിലാണ്. കൂടുതല്‍ തെളിവെടുപ്പിനുമായി പോലീസ് ഉടന്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് ആര്യങ്കോട് എസ്എച്ച്ഒ അറിയിച്ചു.


