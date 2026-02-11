രേണുക വേണു|
Last Updated:
ബുധന്, 11 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:39 IST)
K.K.Shailaja: മുന് മന്ത്രിയും മുതിര്ന്ന സിപിഎം നേതാവുമായ കെ.കെ.ശൈലജയെ ഉന്നമിട്ട് യുഡിഎഫ് ക്യാംപുകള്. ശൈലജ ടീച്ചര്ക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് കുപ്രചരണം നടത്തുകയാണ് കോണ്ഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി ശൈലജ ടീച്ചറെ സിപിഎം ഉയര്ത്തിക്കാണിക്കുന്നതിലുള്ള പരിഭ്രാന്തിയാണ് യുഡിഎഫ് ക്യാംപുകളില്.
നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില് ശൈലജ ടീച്ചര്ക്കു പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിച്ചിരുന്നു. സിപിഎമ്മിനായി സഭയ്ക്കുള്ളിലും പുറത്തും ശൈലജ ടീച്ചര് പ്രധാന മുഖമായി. എല്ഡിഎഫ് എംഎല്എമാരുടെ സഭയ്ക്കു പുറത്തുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടി അടക്കം നയിച്ചത് ശൈലജ ടീച്ചറാണ്. സംസ്ഥാനത്തിനു ആദ്യമായി വനിത മുഖ്യമന്ത്രിയുണ്ടാകുമോ എന്ന പേടിയിലാണ് കോണ്ഗ്രസ് അണികള് സൈബര് ഇടങ്ങളില് നീക്കങ്ങള് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ശൈലജ ടീച്ചര്ക്കെതിരെ സൈബര് ആക്രമണം നടത്തുകയാണ് മിക്ക കോണ്ഗ്രസ് അനുകൂല ഹാന്ഡിലുകളും. ലീഗ് അണികളും ഇക്കാര്യത്തില് കോണ്ഗ്രസ് അണികള്ക്കൊപ്പമുണ്ട്. ശൈലജ ടീച്ചറായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പില് സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രധാന മുഖമാകുകയെന്ന് കനുഗോലു റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. അങ്ങനെ വന്നാല് സ്ത്രീ വോട്ടര്മാര് എല്ഡിഎഫിനൊപ്പം നില്ക്കും. അതുകൊണ്ട് ശൈലജ ടീച്ചര്ക്കെതിരെ രാഷ്ട്രീയമായി നീങ്ങണമെന്ന നിര്ദേശവും കനുഗോലു റിപ്പോര്ട്ടില് ഉണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
മാത്രമല്ല ഇടതുപക്ഷ എംഎല്എമാര് ജനകീയതയില് ഇപ്പോഴും മുന്നിലാണെന്നും ഭരണത്തുടര്ച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ന്യൂ ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസ് സര്വെയില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും യുഡിഎഫ് ക്യാംപിനെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു.