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ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽ
ജൂലൈ മൂന്നിനകം പെൻഷൻ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്
സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്നുമുതൽ. വിവിധ ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിലെ പെൻഷനും ഇന്നുമുതൽ നൽകും. രണ്ടിനുമായി 1,080 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി.
ജൂലൈ മൂന്നിനകം പെൻഷൻ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്. മേയ് മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം വൈകിയത് വിവാദമായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 51,70,015 പേർക്കാണ് ഈ മാസം ക്ഷേമ പെൻഷൻ ലഭിക്കുക.
അതേസമയം എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രീസുരക്ഷ പദ്ധതി നിലച്ചു. അർഹരായ സ്ത്രീകൾക്കു പ്രതിമാസം ആയിരം രൂപ ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷമാണ് പൂർണമായി നിലച്ചത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുകൂല തീരുമാനമെടുക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറല്ലെന്നാണ് വിവരം.
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വാണിയപ്പാറ സെമിത്തേരിയിലെ ദുരൂഹത: ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി ഇന്ന് കല്ലറ തുറക്കും
കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി തുടരുന്ന ഒരു നിഗൂഢതയുടെ ചുരുളഴിയാന് വാണിയപ്പാറയിലെ കല്ലറ ഇന്ന് തുറക്കും. അയ്യന്കുന്ന് പഞ്ചായത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാണിയപ്പാറയിലെ ഇന്ഫന്റ് ജീസസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ 38-ാം നമ്പര് കല്ലറ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി തുറക്കാന് തലശ്ശേരി റവന്യൂ ഡിവിഷണല് ഓഫീസര് (ആര്ഡിഒ) അനുമതി നല്കി. പരിശോധനയില് ആര്ഡിഒ ഉള്പ്പെടെയുള്ള റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫോറന്സിക് വിദഗ്ധരും പങ്കെടുക്കും.