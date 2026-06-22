അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ഔദാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പോയത്, ഇനി കാല് പിടിക്കാനില്ല, മുഖ്യമന്ത്രി അഹങ്കാരിയെന്ന് സുകുമാരൻ നായർ
- പ്രതീക്ഷിച്ച പാക്കേജുകൾ ഒന്നും ബജറ്റിലില്ല, പ്രതിദിനം 6000 രൂപ വരെ നഷ്ടമെന്ന് സ്വകാര്യ ബസുടമകൾ
- സ്വകാര്യ ബസുകൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ കൈതാങ്ങ്, ത്രൈമാസ നികുതിയിൽ 50 ശതമാനം ഇളവ്
- സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്, ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് പവന് 2680 രൂപ
- കേരളത്തെ ഏഷ്യയിലെ പ്രധാന ഏവിയേഷൻ ഹബ്ബാക്കും, ബജറ്റിൽ 200 കോടിയുടെ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
ക്ഷേമ പെൻഷൻ 3000 രൂപയാക്കുന്നത് വൈകില്ല, പെൻഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ആലോചനയിലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
യുഡിഎഫിന്റെ വാഗ്ദാനമായ ക്ഷേമ പെന്ഷന് 3000 രൂപയാക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്.
യുഡിഎഫിന്റെ വാഗ്ദാനമായ ക്ഷേമ പെന്ഷന് 3000 രൂപയാക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്. ക്ഷേമ പെന്ഷന് അര്ഹരായവരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാനദണ്ഡങ്ങളില് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് സര്ക്കാര് ഗൗരവകരമായി പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിയമസഭയില് ചോദ്യത്തരവേളയില് മറുപടി നല്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.
ഈ മാസത്തെ ക്ഷേമ പെന്ഷന് 25 ആം തീയതി മുതല് വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും മുടങ്ങാതെ പെന്ഷന് നല്കാനാണ് യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന്റെ ശ്രമമെന്നും സതീശന് പറഞ്ഞു. പെന്ഷന് 3000 രൂപയാക്കുമെന്നത് എല്ഡിഎഫിന്റെ വാഗ്ദാനം പോലെയായിരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എല്ഡിഎഫ് 2500 രൂപയാക്കുമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദനം ചെയ്തിരുന്നത്. ആദ്യ എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന്റെ കാലാവധി തീരാനിരിക്കെയാണ് 1500 രൂപയെന്നത് 100 രൂപ കൂട്ടിയത്. 2000 ആയി ഉയര്ത്തിയത് രണ്ടാം എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന്റെ കാലാവധി തീരാനിരിക്കെയാണ്. അങ്ങനെയൊരു കാലതാമസം യുഡിഎഫ് വരുത്തില്ല. സതീശന് പറഞ്ഞു.
എസി വെച്ചത് കൊണ്ട് പെന്ഷന് നിഷേധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാപകമായ പരാതികളുണ്ട്. അത്തരത്തില് പെന്ഷന് മാനദണ്ഡങ്ങളില് ചില പരാതികള് ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് പരിശോധിക്കപ്പെടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അര്ഹരെ ഉള്കൊള്ളാനും അനര്ഹരെ ഒഴിവാക്കാനുമായി ഒരു സര്ക്കാര് സംവിധാനം ഗൗരവകരമായി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.ALSO READ: ഖത്തറിലെ റാസ് ലഫാന് പ്രകൃതിവാതക കേന്ദ്രത്തില് വന് സ്ഫോടനം; 54 പേര്ക്ക് പരിക്ക്, 18 പേരെ കാണാതായി